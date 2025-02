Es destapa una discussió a crits entre Letizia Ortiz i Cristina de Borbón

La família reial espanyola ha afrontat en els últims anys una sèrie de tensions internes que han captat l'atenció pública. Des de l'arribada de Letizia Ortiz com a reina consort, s'ha observat una divisió notable entre els membres de la família. D'una banda, els reis Felipe VI i Letizia, juntament amb les seves filles, la princesa Leonor i la infanta Sofia; d'altra banda, les infantes Elena i Cristina, que mantenen una relació propera amb els seus pares, els reis emèrits Juan Carlos i Sofía. Aquesta separació ha estat motiu de tristesa per a la reina Sofia, que lamenta la manca d'harmonia familiar.

La situació es va agreujar després de l'escàndol del cas Nóos, que va involucrar la infanta Cristina i el seu aleshores marit, Iñaki Urdangarin. Durant aquest període, Letizia hauria instat Felipe VI a distanciar-se de la seva germana per protegir la imatge de la Corona i assegurar el futur de la seva filla Leonor com a hereva. Aquesta decisió va portar a un refredament en les relacions entre Letizia i Cristina, especialment perquè aquesta última sent que no va rebre el suport esperat durant el procés judicial que va culminar amb la condemna d'Urdangarin.

Declaracions oficials i reaccions

Encara que la Casa Reial sol mantenir discreció respecte a assumptes interns, fonts properes han assenyalat que la reina Sofia atribueix a Letizia part de la responsabilitat en la fractura familiar. La intervenció de Letizia en decisions clau, com el distanciament de la infanta Cristina durant el cas Nóos, ha estat vista per alguns com un intent de protegir la institució monàrquica, mentre que altres ho interpreten com una manca de suport familiar en moments crítics.

Per la seva banda, la infanta Cristina ha expressat en cercles privats el seu descontentament amb l'actitud de la seva cunyada. Recorda com, als inicis de la relació entre Felipe i Letizia, ella i el seu marit van facilitar trobades privades a la seva residència de Barcelona perquè la parella pogués conèixer-se millor. Aquest gest de suport contrasta amb la fredor i el distanciament que, segons Cristina, ha caracteritzat la relació en els últims anys.

Forta discussió estiuenca

Un dels episodis més tensos va ocórrer fa dos estius al Palau de Marivent, residència estiuenca de la família reial a Mallorca. La infanta Cristina va prolongar la seva estada més del previst, coincidint inesperadament amb l'arribada de Letizia.

Aquesta trobada fortuïta va derivar en una acalorada discussió entre ambdues, fins al punt que la reina Sofia va haver d'intervenir per calmar els ànims. Testimonis asseguren que els crits i les paraules pujades de to van ser evidents, i que, després del conflicte, Cristina i els seus fills van abandonar el lloc. Felipe VI, en aquesta ocasió, va mostrar el seu suport a la seva esposa, cosa que va evidenciar encara més la divisió existent.