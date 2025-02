Parla el fotògraf que ha fet la foto secreta de Leonor fent-se un petó amb un noi

La princesa Leonor ha tornat a ser el centre d'atenció mediàtica després de la difusió d'imatges que la mostren en actitud afectuosa amb un jove durant una festa a Salvador de Bahia, Brasil. El programa 'TardeAR' de Telecinco va presentar en exclusiva aquestes fotografies, capturades pel fotògraf brasiler Fred Pontes.

Viatge molt festiu

Durant la seva travessia a bord del vaixell escola Juan Sebastián Elcano, la princesa Leonor i els seus companys van participar en una celebració prèvia al Carnaval a Salvador de Bahia. En aquest esdeveniment, Pontes, reconegut pel seu treball en l'àmbit de les celebritats, va prendre imatges de diverses parelles gaudint de la festa, sense adonar-se inicialment de la identitat de l'hereva al tron espanyol.

Casa Real

Declaracions del fotògraf

En una entrevista concedida al programa 'TardeAR', Fred Pontes va relatar com va capturar les imatges: "Quan vaig arribar a la festa, hi havia moltes parelles besant-se, fins i tot aquesta parella. Jo vaig pensar: 'Quina parella tan bonica'. Vaig veure amb els meus propis ulls com ella li besava al clatell.

Ell es girava i li donava un petonet". Va ser en aquell moment quan un dels escortes de la princesa va intentar bloquejar la seva visió, cosa que va portar Pontes a sospitar que es tractava d'algú important. "Jo no volia problemes ni baralles i me'n vaig anar a un altre lloc", va afegir.

El fotògraf també va expressar la seva sorpresa en descobrir la identitat de la jove: "No sé quants petons hi va haver, com que jo no sabia que era princesa, doncs tampoc m'hi vaig fixar. Jo veia que estava gaudint de la festa. Jo demano perdó al poble espanyol, perquè jo no sabia qui era ella".

Reaccions i especulacions

La difusió d'aquestes imatges ha generat un intens debat en mitjans i xarxes socials sobre la vida privada de la princesa Leonor. Mentre alguns defensen el seu dret a gaudir de la seva joventut, altres qüestionen l'exposició mediàtica d'aquests moments personals. La Casa Reial, per la seva banda, no ha emès cap comunicat oficial al respecte.

Casa Real

Aquest episodi posa de manifest els desafiaments que enfronten les figures públiques per mantenir la seva privacitat en l'era digital, on qualsevol instant pot ser capturat i compartit globalment en qüestió de segons.

Les mamarazzis, Laura Fa i Lorena Vázquez, van participar en el programa Col·lapse de TV3, presentat per Ricard Ustrell i van donar detalls importants sobre aquest assumpte.