Sorpresa per al príncep Pau: la seva filla, Olympia de Grècia, ho ha fet i hi ha fotos

per Cristo Fernández

Han passat coses sorprenents aquest estiu i una d'elles ha estat, sens dubte, el retorn d'Oasis. Un retorn que Olympia de Grècia, filla del príncep Pau, no ha volgut perdre's i ha assistit a un dels seus concerts juntament amb els seus dos germans i el seu cosí. Olympia de Grècia no ha dubtat a compartir fotos de la seva experiència sorprenent amb tothom.

Després d'anys d'enemistat, els germans Liam i Noel Gallagher s'han reconciliat i els fans de la banda ho han celebrat amb eufòria. Durant més d'una dècada, havien perdut tota esperança. Des de 2009, quan el grup va anunciar la seva separació, no hi ha hagut treva entre els dos líders de la banda, però, aquest estiu, l'impossible s'ha fet realitat.

Oasis ha començat una gira històrica i el 4 de juliol van arrencar a Cardiff. Després, han passat per Manchester i ara, són a Londres. Allà, han exhaurit entrades per a set nits seguides a l'estadi de Wembley i en una d'aquestes nits hi ha estat present Olympia de Grècia.

Hi ha anat amb els seus germans Odysseas i Achileas. També els ha acompanyat el seu cosí, Max Getty. Tots han viscut junts una vetllada inoblidable.

Olympia de Grècia confirma la seva última hora a través de les seves xarxes socials

Olympia, de 29 anys, ha sorprès amb el seu estil. Ha deixat de banda els vestits d'Alta Costura. En aquesta ocasió, ha triat un look esportiu.

Ella i els seus germans han portat la mateixa jaqueta. Era un model blau marí d'adidas, amb les franges blanques a les espatlles. El logo d'Oasis hi era present, com a símbol de la nit.

Els quatre han gaudit del concert des de la pista. Han estat molt a prop de l'escenari, han cantat, han ballat i han compartit rialles. Les fotos ho demostren: Olympia ha estat radiant.

Olympia de Grècia comparteix fotografies del moment que ha viscut

Se l'ha vist feliç, el seu somriure ha estat constant i la seva emoció, contagiosa. Per al príncep Pau, pare d'Olympia, aquestes imatges han estat un motiu d'orgull. Veure la seva filla gaudint d'un moment tan especial l'ha omplert d'alegria.

Olympia i els seus germans sempre han mostrat una gran unió. Tots han viatjat junts moltes vegades, han assistit a esdeveniments familiars i han estat presents en nombroses festes arreu del món, però aquesta ocasió ha tingut quelcom diferent. Ha estat més que un concert, ha estat història i Olympia n'ha format part.

El miracle de la reconciliació d'Oasis ha portat moltes emocions, però, per a la família grega, ha portat quelcom més íntim. Ha estat un moment compartit, viscut amb intensitat. Olympia ho ha fet, hi ha estat i està feliç.