Sorpresa a Anglaterra pel que ha passat a la reunió de Carles III i el príncep Harry

Anglaterra ha quedat atònita després de conèixer el que ha passat a la tan esperada reunió entre el rei Carles III i el príncep Harry. La trobada ha tingut lloc a Clarence House i ha marcat un punt d'inflexió en una relació que ha estat marcada per la tensió i la distància durant els darrers anys.
El príncep Harry ha tornat al Regne Unit aquesta setmana. Ho ha fet per complir diversos compromisos vinculats a les fundacions benèfiques en què encara exerceix com a patró.
La seva visita ha coincidit amb el tercer aniversari de la mort de la seva àvia, la reina Isabel II. Des que s'ha sabut que el duc de Sussex tornaria a trepitjar terra britànica, s'han desfermat rumors sobre una possible trobada amb el seu pare, Carles III.
Harry i Carles III s'han reunit a Anglaterra després de mesos sense veure's
Els mitjans britànics han especulat durant dies; alguns han apuntat que es reunirien a Windsor, d'altres han assegurat que no hi hauria marge entre els compromisos del príncep i els actes oficials del monarca. Tanmateix, els fets han desmentit els rumors més pessimistes.
Finalment, el rei Carles III i el príncep Harry s'han retrobat i ho han fet després de 18 mesos sense veure's. L'última vegada que han estat cara a cara ha estat al febrer de 2024, poc després que es fes públic el diagnòstic de càncer del sobirà. Des de llavors, no han coincidit ni en públic ni en privat.
La trobada d'aquesta setmana ha estat breu, però significativa. Harry ha arribat a Clarence House passades les cinc de la tarda. Allà ha estat rebut pel seu pare i han mantingut una reunió privada que ha durat exactament 55 minuts.
Harry i Carles III han pres te, res més. Aquest detall ha causat sorpresa a Anglaterra, on molts esperaven un diàleg més profund després de gairebé dos anys sense contacte directe.
Harry ha seguit amb la seva agenda a Anglaterra després de veure Carles III
Acabada la reunió, el príncep ha continuat amb la seva agenda benèfica i no ha fet declaracions. El palau tampoc ha emès comunicats oficials. Tanmateix, s'ha sabut que aquesta cita ha estat possible gràcies a reunions prèvies entre els assessors del monarca i del duc de Sussex.
La reunió ha generat reaccions diverses. Alguns l'han considerada un primer pas cap a la reconciliació, mentre que d'altres l'han vista com una oportunitat desaprofitada. El cert és que el retrobament ha tingut lloc i ha deixat Anglaterra sorpresa.