El príncep Harry, com mai l'havies vist: Guillem s'haurà quedat sense paraules

El príncep Harry ha tornat a donar una imatge diferent, cosa que pocs esperaven i que sens dubte deixarà el príncep Guillem sorprès. En el seu segon viatge al Regne Unit en el que portem d'any, ha mostrat una faceta més natural que ha cridat l'atenció. Tot i que no és només la novetat de la seva presència el que ha generat rebombori, sinó l'actitud que ha mostrat durant un esdeveniment molt especial.
Aquest retorn, després de residir als Estats Units amb Meghan Markle i els seus fills, Archie i Lilibet, ha estat marcat per la seva participació en el lliurament dels premis WellChild. Aquesta organització dona suport a infants amb malalties greus, un tema que Harry porta molt endins des que és pare. El seu compromís amb aquesta causa s'ha reflectit en cada gest i paraula, mostrant una sensibilitat que poques vegades s'havia vist públicament.
Durant l'acte, el príncep ha sorprès en mostrar una actitud divertida amb els infants, com si tornés a la seva infància. En un moment emotiu, se'l va veure participant en una batalla de globus amb forma d'espasa amb una petita, traient una faceta paternal. Aquest comportament distès contrasta amb la imatge més formal i reservada que sol mostrar en actes oficials, cosa que sens dubte hauria deixat sense paraules el seu germà, el príncep Guillem.
El príncep Harry més proper mentre manté viva la incògnita familiar
En el seu discurs, Harry ha recordat amb emoció els seus anys com a patró de WellChild, destacant la valentia i fortalesa dels infants i les seves famílies. “Cadascun de vosaltres és un far d'esperança i inspiració per a tota la nació”, ha afirmat. A més, ha reflexionat sobre com la seva experiència com a pare li ha canviat la perspectiva, assegurant a Hello! que “tot canvia quan tens fills”.
La visita d'en Harry mostra el seu compromís social, però també un moment important en el seu retorn a la vida pública britànica. Tot i que no s'ha confirmat una trobada amb el rei Carles, ni amb el seu germà, la visita es produeix en un context ple d'expectatives. Carles es troba a Balmoral i s'ha de desplaçar a Londres aviat per a un tractament mèdic, cosa que manté el misteri sobre possibles trobades familiars.
Impressió renovada del príncep Harry en un viatge que desafia la seva imatge pública
Aquesta estada oficial ha estat rebuda amb gran interès tant per la premsa com pel públic. Harry, que es troba molt motivat, vol aprofitar el seu temps per enfortir els seus lligams amb les organitzacions benèfiques que dona suport. Per la seva banda, els prínceps de Gal·les també han protagonitzat un emotiu acte simbòlic en memòria de la reina Isabel II, cosa que afegeix encara més significat a aquests dies.
D'aquesta manera, la imatge d'en Harry en aquest viatge ha estat molt diferent de la que molts tenien d'ell, deixant una impressió inesborrable. Mentrestant, la relació amb el seu pare i en Guillem continua sent objecte d'especulació, però aquesta nova actitud podria obrir portes a un possible enteniment. Sens dubte, aquest retorn ha estat un pas important per al príncep Harry, com mai l'havíem vist.