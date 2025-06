Les sorprenents declaracions de Pilar Eyre perquè t'apiadis d'Urdangarin

per Pol Nadal

La vida d'Iñaki Urdangarin ha fet un gir de 180 graus des que el seu escàndol per corrupció es convertí en portada de tots els mitjans d'Espanya. Si fa anys era vist com un dels membres més respectats del cercle dels Borbons, ara la narrativa al seu voltant ha canviat radicalment.

Pocs imaginaven que, després de la tempesta judicial i mediàtica, una figura tan reconeguda en el periodisme del cor com Pilar Eyre convidaria el públic a tenir certa compassió per ell. El motiu: una revelació sobre les duríssimes condicions que va viure durant la seva estada a presó.

En els darrers dies, Eyre ha tornat a acaparar titulars després del seu pas pel programa Tot es mou, on ha ofert detalls sobre el present i el passat recent de l'exduc. Però més enllà de les dades habituals, ha compartit una imatge insòlita de la vida a presó d'Urdangarin, presentant-lo com algú aïllat, vulnerable i, en definitiva, humà.

Davant d'aquestes paraules, molts espectadors de TV3 i també seguidors d'Iñaki Urdangarin es fan la següent pregunta: Està canviant el relat mediàtic sobre un dels protagonistes més polèmics de la Casa Reial?

Relat de Pilar Eyre sobre Iñaki Urdangarin

Eyre explicà que, segons persones que van visitar Urdangarin a presó, l'aïllament era absolut i l'ambient, més propi d'un passat fosc que de l'actualitat. La periodista insistí que Urdangarin “ha pagat el seu deute amb la societat”, ressaltant la seva solitud i la duresa del seu dia a dia, cosa que porta molts a replantejar-se la visió sobre ell.

A més, Eyre va revelar que l'exmarit de la infanta Cristina va començar a escriure les seves memòries en aquell entorn opressiu, en un intent de retrobar-se amb ell mateix i processar tot el que havia viscut. Segons les seves paraules, Urdangarin no era una persona especialment intel·lectual abans, però la presó el portà a llegir i escriure amb una intensitat desconeguda fins aleshores.

El resultat serà un llibre que, segons la periodista, veurà la llum en els pròxims mesos, i que promet oferir una versió inèdita i directa del mateix Iñaki sobre els anys més difícils de la seva vida.

Silenci de la infanta Cristina

Un dels aspectes menys coneguts d'aquesta història és l'actitud de la infanta Cristina davant la nova vida i els projectes del seu exmarit. Eyre va revelar que, malgrat la traïció pública i el dolor, la infanta continua mostrant un respecte i certa protecció cap a Urdangarin.

Segons la periodista, Cristina “el compadeix, l'intenta protegir, parla bé sempre als seus fills del seu pare i creu en el poder del perdó”. Aquestes paraules han sorprès molts, ja que el relat habitual mostrava la filla dels reis completament desvinculada de qui va ser el seu marit.

D'altra banda, la relació d'Urdangarin amb la resta de la família Borbó és inexistent o, directament, tensa. Eyre apuntà que l'exduc sent una especial decepció i dolor cap al rei emèrit Joan Carles I i cap a Felip VI, amb qui havia tingut bona relació en el passat. Ara, segons la periodista, se sent abandonat i traït per tots dos, cosa que probablement quedarà reflectida a les esperades memòries.

Els ciutadans no obliden

No s'ha d'oblidar que el cas Urdangarin va ser un dels majors escàndols que ha viscut la monarquia espanyola en dècades. La caiguda de l'exduc, d'home exemplar a símbol de la corrupció, va marcar un abans i un després en la imatge pública de la Casa Reial.

Tanmateix, les darreres declaracions de Pilar Eyre han provocat un debat a les xarxes sobre la capacitat de redempció dels personatges públics i el poder de la narrativa mediàtica per reconstruir reputacions.

I ara què

Amb la publicació de les memòries a tocar i noves tensions a la Casa Reial, el relat és lluny de tancar-se. Aconseguirà l'exduc reconciliar-se amb l'opinió pública? Veurem un canvi en la relació entre els Borbons i aquells que, com ell, han estat apartats després de l'escàndol?

El cert és que, després de les paraules d'Eyre, el públic està més pendent que mai dels pròxims passos d'Iñaki Urdangarin. I en l'univers de la premsa del cor, qualsevol gir inesperat pot convertir-se en el tema de conversa de la temporada.