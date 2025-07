La nova iniciativa del Príncep Guillem que entusiasma Anglaterra

per Duna Costa

Un compromís heretat de la seva mare està marcant un abans i un després en la tasca institucional del príncep Guillem. Lluny de les polèmiques i centrat en un propòsit social profund, l'hereu britànic està ampliant el seu rol amb “Homewards”, un programa que acaba de complir dos anys i que ha irromput com una proposta real i creïble. El viatge a Sheffield i un anunci oficial de Kensington Palace han confirmat que aquesta no és una acció aïllada, sinó l'inici d'un canvi durador.

Homewards en acció a Sheffield i més enllà

En un comunicat excepcional emès a finals de juny des de Kensington Palace, es va detallar que Guillem viatjaria a Sheffield aquest dimarts per visitar l’“Innovative Housing Project”. Allà coneixerà un model pioner destinat a joves en risc de quedar-se sense llar, com a part d’una xarxa que abasta sis ciutats clau, entre elles Aberdeen, Newport i Sheffield.

Aquest programa, que ja compta amb més de 100 iniciatives, inclou estratègies molt concretes: ús de dades, intervenció primerenca i creació d’oportunitats laborals. El més important és que diversos beneficiaris ja han abandonat els carrers gràcies a aquest impuls.

| XCatalunya, The Royal Family Web.

El primer pla operatiu de Homewards va arrencar amb la inauguració dels primers habitatges, el suport a refugis locals i l’arribada del “Homewards Fund”, cofinançat per entitats com Lloyds Banking Group i Hays. La implicació personal del príncep queda palesa: garanteix comunicació contínua amb l’equip, acudeix a reunions i es nodreix d’experiències internacionals que serveixin d’inspiració.

Un compromís amb arrels personals

L’eco d’aquelles visites que Guillem feia de petit amb la princesa Diana a refugis encara ressona en la seva acció actual. “Em va inspirar profundament”, ha admès el mateix Guillem en cartes i declaracions sobre la seva trajectòria. Aquest vincle emocional afegeix pes a l’estratègia institucional: no es tracta només d’idees, sinó d’experiència viscuda.

Des del tercer sector, personatges com Polly Neate —exdirectora de Shelter— han elogiat l’enfocament generador d’esperança i orientació positiva. Segons Neate, el model de Guillem i el seu equip està canviant la narrativa pública sobre el sensellarisme, mostrant que "aquesta situació no és inevitable i sí que es pot prevenir".

| XCatalunya

Michael Corbishley, responsable local del programa, descriu el contacte permanent del príncep amb les coalicions i recalca la seva participació activa. No és un gest simbòlic, és un lideratge compromès.

Repercussions institucionals i comunicatives

Kensington Palace va trencar el silenci per situar aquest anunci com “un nou rumb” del compromís social de Guillem. Lluny de les polèmiques sensacionalistes, la Casa Reial aposta per mostrar una cara activa i moderna. Aquest missatge coincideix amb altres aparicions recents que han reforçat la feina lúdica i institucional de la parella —com la seva presència discreta però significativa en actes a Sandringham i Balmoral.

A més, aquest enfocament social amplia la narrativa pública de Guillem, que recentment també ha debutat com a presentador a la sèrie documental Guardians de BBC Earth —centrada en els guardaboscos— reforçant la seva imatge de defensor del planeta.

| XCatalunya, redes

EL full de ruta és clar. Portar Homewards més enllà del Regne Unit per convertir-lo en referència global. El seu èxit local podria desfermar un efecte dòmino. El príncep Guillem ha convertit el seu llegat personal en acció institucional. Homewards, ara en fase d’execució real, deixa de ser una promesa per esdevenir un motor social amb vida pròpia.