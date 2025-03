Ainhoa Armentia en xoc després de rebre una informació d'Iñaki Urdangarin

per Mireia Puig

La vida sentimental d'Iñaki Urdangarin ha estat objecte de constant escrutini mediàtic, especialment després de la seva separació de la infanta Cristina i la seva posterior relació amb Ainhoa Armentia. No obstant això, recents informacions suggereixen que Armentia ha rebut advertències sobre una suposada "doble vida" que Urdangarin hauria portat a Barcelona, cosa que afegeix una nova capa de complexitat a la seva ja tumultuosa història amorosa.

Detalls que posen en un compromís l'exduc de Palma

Des que es va fer pública la relació entre Iñaki Urdangarin i Ainhoa Armentia, la parella ha intentat mantenir un perfil discret. No obstant això, fonts properes indiquen que Armentia ha estat alertada sobre possibles infidelitats passades d'Urdangarin, especialment durant el seu temps a Barcelona. Aquestes advertències provenen d'amistats i coneguts que han expressat preocupació pel patró de comportament de l'exduc de Palma en les seves relacions anteriors.

És conegut que, abans del seu matrimoni amb la infanta Cristina, Urdangarin va mantenir una relació amb Carmen Camí, la qual va acabar abruptament quan es va comprometre amb la filla del rei Juan Carlos I. Camí es va assabentar de la ruptura a través dels mitjans de comunicació, una situació que va generar enrenou en el seu moment. A més, durant el cas Nóos, van sortir a la llum correus electrònics comprometedors que suggerien infidelitats per part d'Urdangarin durant el seu matrimoni amb la infanta Cristina.

Aquestes revelacions han portat a que persones properes a Ainhoa Armentia li adverteixin sobre la possibilitat que Urdangarin hagi mantingut una "doble vida" a Barcelona, on va residir durant diversos anys. La preocupació rau en que aquest patró de comportament pugui repetir-se en la seva relació actual.

Silenci dels afectats

Fins al moment, ni Ainhoa Armentia ni Iñaki Urdangarin han fet declaracions públiques respecte a aquestes advertències. La parella ha optat per mantenir la seva vida privada allunyada dels focus mediàtics, evitant pronunciar-se sobre rumors o especulacions. No obstant això, l'absència de comentaris oficials no ha impedit que el tema sigui àmpliament discutit en cercles propers i en mitjans especialitzats.

D'altra banda, la família d'Ainhoa Armentia ha mostrat preocupació davant aquestes informacions. Segons fonts properes, existeix inquietud sobre l'estabilitat emocional d'Armentia i com aquestes revelacions podrien afectar la seva relació amb Urdangarin. La família espera que, amb el temps, s'aclareixin els dubtes i es pugui establir una relació basada en la confiança i la transparència.

Quant a la infanta Cristina, ha mantingut una postura discreta des de la seva separació d'Urdangarin. Encara que no s'ha pronunciat directament sobre les noves informacions, el seu entorn assegura que està centrada en la seva vida personal i en el benestar dels seus fills. La infanta ha optat per mantenir-se al marge de les polèmiques relacionades amb el seu exmarit, enfocant-se en la seva feina i en la seva família.

La història d'Iñaki Urdangarin i Ainhoa Armentia continua sent objecte d'interès públic, especialment davant les recents advertències sobre la possible "doble vida" de l'exduc a Barcelona. Mentre la parella manté el seu silenci, les especulacions i preocupacions en el seu entorn proper persisteixen. Podrà aquesta relació superar les ombres del passat i construir un futur sòlid?