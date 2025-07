Sigfrid Gras, director de TV3, anuncia cuándo acabará la serie 'Com si fos ahir'

El final de cada temporada de una serie de éxito siempre deja un reguero de preguntas y una legión de seguidores conteniendo la respiración. En Catalunya, la sobremesa tiene un nombre propio desde hace casi una década: 'Com si fos ahir'. La ficción de TV3 se ha consolidado como un pilar fundamental de su parrilla, y tras el cierre de su octava temporada con datos de audiencia espectaculares, la gran incógnita flotaba en el ambiente: ¿será la novena la definitiva?

El murmullo crecía entre los seguidores más fieles y en los foros de internet. La cadena autonómica, que acaba de cerrar un curso bueno con un 14,3% de cuota de pantalla, sabe que el culebrón de las cuatro de la tarde es una de sus joyas. Sin embargo, en televisión, la renovación constante es ley.

Por eso, la entrevista concedida por Sigfrid Gras, director de TV3, al periodista Jofre Llombart para El Nacional era esperada con tanta expectación. En ella, por fin, se ha despejado el futuro de la serie que reúne a miles de catalanes cada día frente al televisor.

Una continuidad que dependía de la audiencia

'Com si fos ahir' no es una serie más. Es una tradición. Su octava temporada se despidió por todo lo alto, alcanzando un buen 20% de share, un dato que demuestra su excelente estado de forma. No obstante, el capítulo final tuvo menos audiencia de lo habitual y hubo muchas críticas en redes.

A los fans de la serie les supo a poco el capítulo y se esperaban situaciones más complejas y algunas incógnitas para la próxima temporada. La novena temporada, que comenzará en septiembre, está ya confirmada y no es una temporada cualquiera: con ella, igualará en longevidad a la mítica 'El cor de la ciutat', hasta ahora la serie más larga de la historia de la cadena.

Este hito avivaba los rumores sobre un posible cierre de ciclo. Se sabía desde hace tiempo que la cadena guardaba un as en la manga, una "biblia" para una nueva ficción que tomara el relevo. La pregunta era si había llegado el momento de usarla. La tensión era palpable, pero las palabras de Sigfrid Gras han venido a traer una calma relativa, aunque con matices, a los fans.

Sigfrid Gras despeja las dudas: "Habrá décima temporada si la audiencia acompaña"

El director de TV3 ha sido claro y directo, para alegría de muchos. "'Com si fos ahir' no tiene ningún final escrito", afirmó Gras durante su conversación, confirmando que el destino de la serie no está sellado. Lejos de anunciar un final, abrió la puerta a un futuro todavía más extenso y a una celebración histórica.

"Empezamos la novena temporada y si no va ya tan bien como esta, que ha sido la mejor de las ocho, si va medianamente bien, habrá décima temporada", aseguró el directivo. Con esta declaración, no solo tranquiliza a la audiencia, sino que pone en valor el trabajo del equipo y lanza un guiño a los seguidores: su fidelidad será la que decida. Además, añadió un detalle que ilusionará a todos: "Y haremos una gran fiesta por los 10 años de CSFA".

'El polígon', el plan B que deberá seguir esperando

Por supuesto, una cadena como TV3 siempre debe mirar hacia el futuro. Sigfrid Gras confirmó que el plan de contingencia existe y tiene nombre: 'El polígon'. Se trata de un proyecto desarrollado por David Plana, creador de la exitosa 'La Riera', que lleva "dos o tres años" en un cajón, listo para ser activado cuando sea necesario.

| TV3

Este proyecto supondría un giro de 180 grados respecto a lo que los espectadores están acostumbrados a ver en 'Com si fos ahir'. La nueva ficción se desarrollaría en un polígono industrial, abordando una temática mucho más social y alejada del entorno urbano y de clase media-alta de sus predecesoras. Sin embargo, Gras fue tajante: "No tenemos ningún interés en utilizarlo. Si podemos utilizarlo en los próximos años, lo haremos".

Así pues, los seguidores de las historias de Andreu, Miquel, Eva y compañía pueden respirar tranquilos. La continuidad de 'Com si fos ahir' está más asegurada que nunca, aunque siempre supeditada a la respuesta del público. ¿Logrará la serie superar el récord de 'El cor de la ciutat' y celebrar por todo lo alto su décimo aniversario, o tendrá 'El polígon' que salir del cajón antes de lo previsto? Solo el tiempo, y la audiencia, tendrán la última palabra.