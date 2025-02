'Com si fos ahir' del 5 de febrer: Moviment clau de la Naiara

Aquest dimecres, 5 de febrer de 2025, Com si fos ahir torna carregat de reptes i situacions incòmodes que podrien sacsejar la rutina de diversos personatges. D’entrada, la Naiara veu com la seva curiositat augmenta quan coincideix amb el Jess, un noi de qui li han dit que té bon cor, però que, en el moment de creuar-se amb ella, es fa l’orni i actua com si no la conegués. Incapaç de passar-ho per alt, la Naiara comença a sospitar que el Jess amaga alguna cosa.

Recordem que el Jess va fugir corrent quan el Karim es va acostar al bar per posar pau entre ell i el responsable de l’establiment. Per una escena que vam veure després podem deduir que l’home encarregat del bar fa servir nois joves per vendre droga. Serà capaç la Naiara de destapar-ho tot?

| TV3

Gelosia de l'Agustí?

Mentrestant, la Cati entra de ple en els preparatius per a la inauguració de la pizzeria del Salvatore. Sense saber com, es troba assumint cada cop més responsabilitats: des de l’elecció dels detalls de decoració fins a la selecció del menú, la Cati s’implica de manera creixent en un projecte que, en teoria, només havia d’assessorar.

Aquesta dedicació creixent no agrada gens a l’Agustí, que veu en el Salvatore una presència massa invasora, algú que s’acosta a la Cati amb més intensitat de la necessària. Fins i tot han engalipat el Marcel per ajudar-los. L’Agustí no pot evitar sentir una gelosia latent i, a la vegada, es pregunta per què la Cati sembla tan disposada a ajudar un home que, al seu parer, és perillós. Fins a quin punt la Cati sabrà posar límits i mantenir la seva independència sense ferir l’Agustí ni entorpir el projecte?

| TV3

La Gemma parla clar davant la Cristina

En una altra trama, la Cristina i la Gemma protagonitzen un moment de confiança arran dels rumors que giren al voltant del Toni. La Cristina, que ha estat a prop del Toni en un moment crític —especialment després de firmar els papers del divorci—, vol deixar ben clar que entre ells dos no hi ha res romàntic ni cap intenció oculta.

Sap que la Gemma podria malinterpretar la seva proximitat amb el Toni i vol tallar qualsevol malentès de soca-rel. Però tots sabem com és la Cristina... al final amb ella tot són problemes.

| TV3

Més problemes a la consultoria

Finalment, la Cèlia s’enfronta a un altre desafiament professional amb el Víctor. Aquesta vegada, ha d’assumir un dels clients més importants d’ell, i això la fa patir. Coneixent el caràcter competitiu del seu company, la Cèlia intueix que el Víctor podria reaccionar malament si creu que s’està entrant en el seu terreny.

Davant la tensió creixent que ja han patit en altres ocasions, la Cèlia busca la millor estratègia per encarar la situació sense provocar una guerra oberta a la consultoria. La pregunta és si el Víctor sabrà posar-hi seny o si utilitzarà qualsevol excusa per desacreditar-la.

| TV3

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimecres 5 de febrer de 2025?

Aquest capítol de “Com si fos ahir” s’emetrà el dimecres 5 de febrer de 2025, a les quatre i dos minuts de la tarda. Tindrà una durada de 33 minuts segons la programació oficial de TV3. Una durada més curta del què és habitual. Es podrà seguir en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.