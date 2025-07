El Shiba Inu gamer que s'enfada quan li apaguen l'ordinador

Quan es tracta de trobar històries curioses protagonitzades per gossos, poques capten tanta atenció com un Shiba Inu que no accepta que li apaguin l'ordinador a mitja sessió. Aquest simpàtic gos va ser capturat en un vídeo de Twitter, on la seva reacció furiosa es va tornar tendència, cosa que va despertar l'interès de desenes de milers de persones.

D'on ve el fragment del vídeo

L'escena va ser publicada originalment al compte viral Puppieslover, mostrant un jove deixant que el seu Shiba Inu jugués lliurement amb un videojoc de lluita. El Shiba, amb la seva pota sobre el teclat, sembla concentrat i fins i tot excitat quan la pantalla brilla. Però, quan el jove decideix apagar l'ordinador, el gos salta i fa un buf dramàtic que ha fet riure la comunitat.

El format recorda altres casos documentats a xarxes com TikTok i Facebook, on gossos mostren ràbia o frustració tecnològica. Un vídeo titulat "Gos juga a l'ordinador i s'enfada" acumula centenars de reaccions per la seva expressivitat còmica.

El que va passar: emoció canina davant la consola

A la gravació es veu el Shiba Inu observant una partida de videojoc amb atenció, com un autèntic streamer. La seva postura alerta i els seus gestos corporals demostren un nivell real d'implicació. Però tot canvia quan el PC s'apaga: el gos fa un soroll amb els llavis, s'acomiada del teclat i es gira cap al propietari, instants després. L'escena dura tot just 10 segons, però és suficient per evidenciar com alguns animals responen emocionalment a estímuls digitals en temps real.

Reaccions a xarxes i el seu vincle amb la conducta animal

El vídeo ha generat milers de comentaris a Twitter i Facebook. Alguns usuaris destaquen la condició natural del Shiba Inu: una raça coneguda per la seva independència i expressivitat. "Aquest Shiba no fingeix, té caràcter de veritat", comenta un a Facebook.

Especialistes en comportament caní assenyalen que aquesta reacció es pot explicar pel vincle emocional que estableixen amb el seu entorn: si l'ordinador representa companyia o entreteniment, la seva pèrdua sobtada genera estrès o molèstia. La revista VetExpert indica que els gossos categoritzen certs entorns com a "zones de joc" i poden reaccionar visiblement quan s'interromp l'activitat.

A més, aquest cas es vincula amb altres virals que retraten gossos interactuant amb tecnologia, com el famós Shiba "Cheems", estrella del meme Doge, encara que aquí el destacable és la reacció emocional, no tant el component humorístic innocent.

Què ens ensenya aquest Shiba enfadat?

Més enllà de l'anècdota, aquesta breu història remarca un aspecte rellevant: els gossos moderns no només interpreten estímuls olfactius o físics, també poden respondre a entorns digitals, especialment si associen dispositius amb moments agradables. Això obre el debat sobre com equilibrar l'ús de la tecnologia compartida amb éssers que depenen d'estímuls afectius i rutines estables.

En resum, el Shiba Inu gamer capta un moment entranyable i una mica còmic, però també ens recorda que la convivència humà-mascota cada cop més es trasllada junts al món digital. Has vist mai compartir pantalla amb el teu gos? Quines reaccions provoquen en ell els teus hobbies tecnològics?

Amb aquest exemple divertit i proper, acabem per ara aquesta història: un Shiba Inu l'enfadament del qual demostra que la seva "partida" no s'apaga sense conseqüències emocionals canines i que, de vegades, el món virtual arriba molt més lluny del que pensem.