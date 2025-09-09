Shakira, ex de Piqué, fa saltar les alarmes: podria haver passat alguna cosa greu

Shakira travessa un dels moments més especials de la seva carrera musical. Després de diversos anys marcats per canvis personals, l'artista ha tornat als escenaris. A més, ho ha fet amb una gira que promet ser la més multitudinària de la seva vida.
El seu Tour ja ha passat per diverses ciutats del continent americà. A cadascuna d'elles, ha aconseguit exhaurir entrades i reunir milers de fans en estadis plens d'energia, emoció i ritme. A més, cada show es converteix en una autèntica celebració compartida amb el seu públic.
Shakira, ex de Gerard Piqué, fa saltar les alarmes
A cada concert, Shakira ofereix molt més que música. La seva connexió amb el públic és directa i autèntica, i no dubta a compartir amb ells moments personals que marquen el seu dia a dia.
A més dels seus fills, Milan i Sasha, la cantant ha volgut retre homenatge recentment a una figura clau a la seva vida: el seu pare. Ho ha fet en un moment molt especial de la seva gira, demostrant que, malgrat l'èxit i la intensitat de la gira, no oblida qui més estima.
En ple concert a Mèxic, la colombiana va aturar per un moment l'espectacle per dedicar unes paraules molt sentides al seu progenitor, que acabava de fer 94 anys. Ho va fer amb la veu emocionada, davant d'un públic completament entregat.
"Aquesta cançó que sé que li agradava molt al meu pare i se sentiria molt orgullós de sentir-me-la cantar avui. Especialment, avui que és el seu aniversari... El meu papito. 94 anys. És un guerrer. Ho ha sobreviscut tot i m'ho ha ensenyat tot... I per a tu pare és aquesta cançó avui".
Shakira ha emocionat amb les seves últimes paraules
El moment va ser recollit pel periodista Javi de Hoyos, que va publicar el vídeo amb les declaracions i va assenyalar un detall que no va passar desapercebut. I és que la cantant va utilitzar en diverses frases el temps verbal passat en referir-se al seu pare.
Un fet que ha despertat certa preocupació, tenint en compte que el seu estat de salut ha estat motiu d'atenció els últims mesos. Tot i això, el gest de l'artista reflecteix el fort vincle que manté amb la seva família.
Shakira demostra una vegada més que la seva carrera no està renyida amb la seva faceta més personal. El seu èxit als escenaris va de la mà amb la proximitat i l'afecte que mostra cap als seus.
Avui, més que mai, l'artista brilla sobre l'escenari. I ho fa amb la veu ferma, el cor ple i el record constant de qui sempre ha estat al seu costat. Així, cada actuació es converteix en un homenatge tant al seu talent com a la seva història personal.