Shakira, ex de Gerard Piqué, hace saltar las alarmas: podría haber pasado algo grave

Shakira atraviesa uno de los momentos más especiales de su carrera musical. Tras varios años marcados por cambios personales, la artista ha regresado a los escenarios. Además, lo ha hecho con una gira que promete ser la más multitudinaria de su vida.

Su tour ya ha pasado por varias ciudades del continente americano. En cada una de ellas, ha logrado agotar entradas y reunir a miles de fans en estadios llenos de energía, emoción y ritmo. Además, cada show se convierte en una auténtica celebración compartida con su público.

En cada concierto, Shakira ofrece mucho más que música. Su conexión con el público es directa y auténtica, y no duda en compartir con ellos momentos personales que marcan su día a día.

Además de sus hijos, Milan y Sasha, la cantante ha querido rendir homenaje recientemente a una figura clave en su vida: su padre. Lo ha hecho en un momento muy especial de su gira, demostrando que, a pesar del éxito y la intensidad del tour, no olvida a quienes más quiere.

En pleno concierto en México, la colombiana detuvo por un momento el espectáculo para dedicar unas palabras muy sentidas a su progenitor, quien acababa de cumplir 94 años. Lo hizo con la voz emocionada, ante un público completamente entregado.

"Esta canción que sé que le gustaba mucho a mi papá y se sentiría muy orgulloso de oírmela cantar hoy. Especialmente, hoy que es su cumpleaños... Mi papito. 94 años. Es un guerrero. Lo ha sobrevivido todo y me lo ha enseñado todo... Y para ti papá es esta canción hoy".

Shakira ha emocionado con sus últimas palabras

El momento fue recogido por el periodista Javi de Hoyos, quien publicó el vídeo con las declaraciones y señaló un detalle que no pasó desapercibido. Y es que la cantante utilizó en varias frases el tiempo verbal pasado al referirse a su padre.

Un hecho que ha despertado cierta preocupación, teniendo en cuenta que su estado de salud ha sido motivo de atención en los últimos meses. A pesar de ello, el gesto de la artista refleja el fuerte vínculo que mantiene con su familia.

Shakira demuestra una vez más que su carrera no está reñida con su faceta más personal. Su éxito en los escenarios va de la mano con la cercanía y el cariño que muestra hacia los suyos.

Hoy, más que nunca, la artista brilla sobre el escenario. Y lo hace con la voz firme, el corazón lleno y el recuerdo constante de quienes siempre han estado a su lado. Así, cada actuación se convierte en un homenaje tanto a su talento como a su historia personal.