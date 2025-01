Sergi Mateu y Carme Abril, los Flaquer de La Riera: fueron amantes en otra serie

Mucha gente en Catalunya todavía se acuerda del matrimonio Flaquer de ‘La Riera’. Un matrimonio de una familia pudiente, tradicional y con fuertes valores religiosos. Sergi Mateu interpretaba Albert Flaquer, el padre de familia. Carme Abril era una ama de casa con pocas inquietudes. Tenían dos hijos. Joan y Mireia, interpretados por Rubén Serrano y por Margalida Grimalt. El chico no andaba con buenas compañías y se caracterizaba por meterse en líos. Su hermana era más formal y trabajaba en el restaurante de la familia Guitart Riera.

Lo que muchos no recuerdan es que ambos actores coincidieron en ‘Secrets de Familia’, la telenovela de TV3 del año 1995. Ambientada en Girona contaba la historia de la familia Riera, marcada por unos hechos que habían tenido lugar 25 años antes y que provocaron la huida de Narcís (Sergi Mateu). Narcís no era trigo limpio y acabaron saliendo secretos de él que nadie esperaba. Pero hoy no es día de spoilers. Una de sus amigas de juventud fue Eva, interpretada por Carme Abril. Cuando Narcís volvió retomaron la amistad. Eva había quedado en silla de ruedas tras un accidente en el que murieron su marido y su hijo. Pese a estas adversidades, le gustaba disfrutar de la vida.

| TV3

Siempre había estado enamorada de Narcís y cuando Dolors (Montse Guallar) cortó su incipiente relación adúltera, Eva aprovechó su momento. Ella sabe que Narcís no la quiere pero acepta la situación. Su papel nada tiene que ver con el de Núria Flequer en ‘la Riera’ ni con el de Lola en ‘el Cor de la ciutat’.

Sergi Mateu y Carme Abril una carrera de series

Sergi Mateu i Vives nació en Sabadell. Es un actor catalán con una destacada trayectoria en teatro, cine y televisión. Debutó en el cine en 1985 bajo la dirección de Francesc Bellmunt. A lo largo de su carrera, ha trabajado con reconocidos directores españoles, participando en películas como:

"La viuda del capitán Estrada" (1991), dirigida por José Luis Cuerda.

"Resultado final" (1998), de José Luis Bardem.

"Boom Boom" (1990) y "Souvenir", ambas de Rosa Vergés.

"El largo invierno", dirigida por Jaime Camino.

En cuanto a la pequeña pantalla, además de La Riera, es importante su papel en Hospital Central, Periodistas o Polònia.

En cuanto a Carme Abril, además de sus citados papeles en Secrets de Família y La Riera, también ha intervenido en el Cor de la Ciutat y ha colaborado en varios doblajes.