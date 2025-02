La primera aparició a TV3 d'Eduard Fernández fa més de 30 anys

per Pol Nadal

Tothom té un passat i uns inicis. En tots els treballs. Ningú neix sabent i ha de passar per un procés d'aprenentatge. També va passar en els actors més consagrats. Un d'ells és Eduard Fernández. L'actor català està triomfant actualment amb la pel·lícula ‘El 47’ – la més vista en català de la Història – i en Marco. La seva interpretació de Manolo Vital en la pel·lícula ‘El 47’ li ha valgut el premi Gaudí de l'Acadèmia del cinema català.

La pel·lícula no ha estat exempta de polèmica, ja que s'ha ocultat la militància comunista de Vital, donant un protagonisme immerescut al PSC. A més el guionista de la pel·lícula va provocar un gran enrenou en fer un discurs espanyolista durant la gala considerant que els catalans de diverses generacions eren poc menys que uns burgesos amb "barquet i segona residència".

| TV3

Eduard Fernández ha treballat dur per aconseguir aquest èxit i ho va fer començant des de baix. La seva carrera ha estat llarga fins a arribar fins al 47. Un dels seus primers papers va ser el de David a Poblenou. Era amic i company de treball de Marc (Roger Pera) i amb el temps va acabar sent el seu empleat. Lleial i bona persona, va jugar un paper bastant secundari en la primera telenovel·la de tarda de TV3. De fet no va arribar a aparèixer en la seqüela, ‘Rosa’.

Eduard Fernández, una carrera relacionada amb el cinema

Eduard Fernández Serrano va néixer el 25 d'agost de 1964 a Barcelona. És un important actor català conegut per la seva versatilitat i profunditat interpretativa. Des dels seus inicis al teatre fins a la seva consolidació al cinema i la televisió, Fernández ha construït una carrera sòlida i reconeguda en la indústria audiovisual espanyola.

Fernández es va formar a l'Institut del Teatre de Barcelona, especialitzant-se en mim, cosa que el va portar a realitzar actuacions de carrer en els seus primers anys. La seva passió per la interpretació el va portar a integrar-se en la prestigiosa companyia teatral Els Joglars, on va perfeccionar el seu art i va guanyar reconeixement en l'escena teatral catalana.

El seu debut al cinema es va produir el 1994 amb la pel·lícula "Souvenir". No obstant això, va ser el seu paper a "Fausto 5.0" (2001) el que li va valer el Premi Goya al Millor Actor, consolidant-lo com un dels actors més talentosos de la seva generació. Al llarg de la seva carrera, ha participat en nombroses pel·lícules destacades, incloent "El Niño" (2014), "El Hombre de las Mil Caras" (2016) i "Todos lo Saben" (2018).

Reconeixements i Premis

Fernández ha estat guardonat en múltiples ocasions pel seu treball actoral. Entre els seus reconeixements s'inclouen diversos Premis Goya, destacant el obtingut per la seva interpretació a "El Hombre de las Mil Caras". A més, ha rebut la Concha de Plata al Millor Actor al Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià. A més del ja dit Premi Gaudí, com a millor actor protagonista.