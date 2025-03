Els secrets de Felip VI que Iñaki Urdangarin podria treure oficialment a la llum

per Mireia Puig

La relació entre el rei Felip VI i el seu cunyat, Iñaki Urdangarin, ha travessat diverses etapes, des de la camaraderia familiar fins al distanciament provocat per escàndols que van sacsejar la Casa Reial. Ara, nous indicis suggereixen que Urdangarin podria estar disposat a revelar secrets que comprometrien la imatge del monarca espanyol.

Una antiga amistat de la qual ja no queda res

Iñaki Urdangarin, exduc de Palma, va ser condemnat el 2018 per delictes de corrupció relacionats amb el cas Nóos, que va incloure - entre altres coses - el desviament de fons públics. Aquest escàndol no només va afectar la seva reputació, sinó que també va esquitxar la família reial, portant a un distanciament entre Urdangarin i el rei Felip VI. Un distanciament que va ser atiat per Letícia Ortiz i que també va debilitar la relació del rei espanyol amb la seva germana.

No obstant això, algunes informacions apunten que Urdangarin podria estar preparant la publicació d'unes memòries en les quals revelaria detalls íntims i comprometedors sobre la vida privada del monarca, incloent-hi el seu matrimoni amb la reina Letícia.

| Canva

Durant el seu temps a la presó, Urdangarin hauria començat a escriure aquestes memòries, on s'inclourien relats de festes i esdeveniments privats en què va participar juntament amb Felip VI, i que podrien contradir la imatge pública del rei i la seva relació amb Letícia.

La Casa Reial, com és habitual, calla

Fins al moment, la Casa Reial no ha emès cap comunicat oficial respecte a aquestes possibles revelacions. No obstant això, és conegut que la relació entre Felip VI i Urdangarin es va deteriorar significativament després de l'escàndol Nóos, portant el rei a distanciar-se públicament del seu cunyat per preservar la imatge de la monarquia.

En l'àmbit mediàtic, experts en la reialesa dubten que aquestes memòries vegin la llum. Alguns analistes suggereixen que Urdangarin podria estar utilitzant aquesta informació com una forma de pressió o negociació, buscant beneficis personals a canvi del seu silenci. Tot seria una estratègia per aconseguir una pensió compensatòria més gran quan s'oficialitzi el seu divorci de Cristina de Borbó.

| Felipe VI, Iñaki Urdangarin, Infanta Cristina, XCatalunya

Urdangarin està acostumat a un ritme de vida molt alt i ha refet la seva vida amb Ainhoa Armentia. Una relació que no ha estat molt ben rebuda per part de les seves filles, que generalment s'han inclinat per donar suport a la seva mare.

A mesura que aquesta situació evoluciona, queda per veure si Urdangarin decidirà finalment publicar les seves memòries i com reaccionarà la Casa Reial davant aquesta potencial amenaça a la seva imatge.