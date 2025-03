'Com si fos ahir' del 14 de març: Greus problemes a casa de la Naiara

El capítol de 'Com si fos ahir' d’aquest divendres ve carregat de conflictes entre alguns dels personatges. El tema principal d’aquests darrers dies, o com a mínim és el que fa patir més a la gent, té a veure amb la trama del Joel, el xantatge i el Bar Ferni. No acaba de quedar clar qui hi ha darrere però la cosa pot acabar molt malament si ningú ajuda el Joel.

Divendres en principi no veurem res del Joel. La primera trama té relació amb la Itizar. La situació de la cuinera continua sent molt delicada. Ara, després d'haver estat expulsada del seu pis, la Itziar es veu obligada a buscar ajuda entre els seus amics.

Dorm a la Barnateca i després a una espècie de pensió, dues opcions que no li agraden. Inicialment acudeix a la Sílvia, que no la vol a casa seva, però finalment convenç l'Ivan perquè l'aculli durant uns dies. Paral·lelament, l'Aniol arriba amb una notícia positiva que podria donar un respir a la Itziar en un moment on tot sembla complicat.

| TV3

Punt de no retorn entre el Miquel i la Cèlia

Mentrestant, a la consultoria, les tensions acumulades entre la Cèlia i el Miquel arriben a un punt crític. La decisió de la Cèlia de limitar dràsticament la relació amb el Miquel, convertint-la exclusivament en professional, és resultat d’una llarga acumulació de situacions incòmodes i moments en què ella s’ha sentit infravalorada.

Al sopar del capítol d’aquest dijous, la situación ha arribat a un punt de no retorn quan el Miquel ha insinuat que hauria estat millor fer soci al Víctor. Aquesta decisió extrema, però necessària per a ella, afecta inevitablement el clima de l'oficina, generant una tensió palpable que incomoda la resta de treballadors i amenaça la bona marxa del negoci.

La Gina busca advocat

En una tercera trama, la Marta i la Gina parlen. La Gina li demana si el Salva podria portar el cas però la Marta li treu del cap ja que l’advocat desconeix que ella va ‘lligar’ amb l’Àlvar – sí és que realment es diu així – per aconseguir la seva detenció.

| TV3, XCatalunya, Grafinka

Situació límit a casa de la Naiara

Finalment, el Jess segueix atrapat en una espiral de problemes derivada de la seva relació amb el perillós Ferni. Després d’una intensa pressió per part de la Naiara perquè denunciï el Ferni a la policia, el Jess continua indecís i paralitzat per la por a les represàlies.

Aquesta situació ha generat un clima d’inseguretat cada cop més evident a casa de la Naiara, on tant el seu pare com el seu germà i la Patri manifesten obertament la seva incomoditat i preocupació per la presència del Jess. El Toni Petit és qui més pateix i li diu obertament a la Patri què passaria si acaben sabent que el Jess està allà amagat.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del divendres 14 de març de 2025?

El darrer capítol de la setmana de ‘Com si fos ahir’, començarà a les quatre i quatre minuts de la tarda. Tindrà una durada, segons la programació oficial de TV3, de trenta-set minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.