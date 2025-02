Els 100 milions d'euros que allunyen Ronald Araujo del Barça

Un club europeu està disposat a realitzar una inversió considerable en el pròxim mercat d'estiu, centrant la seva atenció en Ronald Araújo. La directiva d'aquest equip té preparada una oferta de 100 milions d'euros per persuadir el FC Barcelona de desprendre's del seu defensor estrella. En una operació que podria convertir-se en un dels moviments més destacats de la finestra de transferències.

Recién renovat amb el Barça

Ronald Araújo ha estat una peça fonamental en l'esquema del Barça, consolidant-se com un dels millors defensors centrals del futbol europeu. Tot i haver renovat recentment el seu contracte fins al 2031, la delicada situació econòmica del club català podria obrir la porta a una possible negociació si arriba una oferta irresistible. Al gener, la Juventus va intentar fitxar-lo, però la proposta no va complir amb les expectatives del Barça.

Interès del Manchester United

Sota la direcció del tècnic Ruben Amorim, el Manchester United busca reforçar la seva línia defensiva i veu en Araújo el líder ideal per a la seva rereguarda. No obstant això, la competència pel fitxatge serà intensa, ja que altres clubs europeus també han mostrat interès en l'uruguaià.

A més, la classificació a la pròxima Champions League serà un factor clau perquè els anglesos puguin atraure jugadors d'alt nivell. Encara que Araújo va renovar el seu contracte amb el FC Barcelona fins al 2031, la seva clàusula de rescissió és de 65 milions d'euros. Una xifra relativament baixa considerant el seu valor en el mercat actual i com d'inflat està actualment el mercat a Europa.

| FCB

Aquesta clàusula va ser establerta per evitar que el jugador pogués marxar per una quantitat inferior. Però també significa que clubs amb poder adquisitiu, com el Manchester United, podrien estar disposats a pagar-la per assegurar el seu fitxatge de cara a la temporada vinent.

Possible impacte en la defensa del FC Barcelona

La possible sortida d'Araújo representaria un desafiament significatiu per al FC Barcelona. L'uruguaià ha demostrat ser tot un líder en la defensa i la seva absència obligaria el club a buscar un reemplaçament de qualitat en el mercat de fitxatges. A més, la seva partida podria afectar la cohesió i el rendiment defensiu de l'equip català, especialment considerant la seva gran connexió amb jugadors joves com Pau Cubarsí.

L'oferta de 100 milions d'euros del Manchester United per Ronald Araújo col·loca el FC Barcelona en una cruïlla. Entre mantenir un dels seus pilars defensius o aprofitar una injecció financera considerable per saldar comptes i buscar altres opcions en el mercat. La decisió dependrà de múltiples factors, incloent la situació econòmica del club, les aspiracions esportives i la voluntat del jugador d'assumir nous desafiaments en la seva carrera professional.