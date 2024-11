Santiago Niño Becerra sentencia sobre el caos del lloguer: 'El mercat està...'

El mercat de lloguer a Espanya passa una situació crítica. Els preus són molt alts, cosa que dificulta l'accés a l' habitatge. Especialment, els joves enfronten obstacles per emancipar-se i aconseguir la seva primera llar.

En una aparició recent a TV3, l'economista Santiago Niño Becerra va descriure el panorama amb contundència. "El mercat de vivenda a Espanya ha desaparegut, està trencat", va afirmar. Les seves paraules reflecteixen la creixent preocupació per un sistema que ha deixat de servir molts ciutadans, especialment els més vulnerables.

Impacte en joves i risc d'exclusió social

Nen Becerra va destacar una dada alarmant. Segons ell, el 45% dels llogaters a Espanya es troben en risc de pobresa o exclusió social. Això és perquè el cost del lloguer consumeix una part significativa dels seus ingressos.

Molts han de destinar gairebé el 40% del salari al pagament de l'habitatge. Aquesta càrrega financera en limita la capacitat d'estalvi i en redueix la qualitat de vida. També en dificulta l'accés a serveis bàsics. Pels joves que busquen independitzar-se, el panorama és ombrívol. Molts no poden cobrir el lloguer sense comprometre'n l'estabilitat econòmica.

| TV3

Factors darrere l'augment de preus

Diversos factors contribueixen a incrementar els preus del lloguer. Un és la manca d'oferta d'habitatges de lloguer a llarg termini. La popularitat del lloguer turístic ha reduït la disponibilitat de vivendes permanents.

A ciutats com Barcelona i Madrid, molts pisos es destinen a turistes. Això limita l'oferta i eleva els preus per als residents locals. A més a més, l'augment de la demanda agreuja el problema. Comprar un habitatge ha esdevingut gairebé impossible per a molts. Com a resultat, més persones depenen del lloguer, cosa que augmenta la competència i, amb ella, els preus.

Un altre factor és la manca de polítiques públiques efectives per incentivar el lloguer accessible. En comparació amb altres països europeus, Espanya té una inversió limitada en vivenda pública. Això deixa molts dependents del mercat privat, on els preus no sempre són assequibles.

Sense una regulació estricta, els lloguers continuen pujant sense control. Aquest desequilibri entre oferta i demanda ha creat un cercle viciós que afecta milions de ciutadans.

Context econòmic i inflació

El context d'alta inflació encara agreuja més la situació. Els preus de productes bàsics i serveis estan pujant, cosa que redueix el poder adquisitiu. Això afecta directament els qui lloguen, ja que han d'enfrontar més despeses sense veure augments proporcionals en els seus ingressos.

A més, el Banc Central Europeu ha apujat els tipus d'interès per controlar la inflació. Això encareix les hipoteques, de manera que moltes persones opten per llogar en lloc de comprar. La demanda de lloguer augmenta, i amb aquesta, els preus.

Malestar social i pressió sobre el Govern

La crisi de lloguer ha generat un malestar social creixent. Moltes persones i organitzacions s'han començat a mobilitzar. Exigeixen al Govern solucions immediates. Entre les propostes, cal destacar la regulació dels preus del lloguer i la creació d'un parc d'habitatges públics.

Tot i això, Niño Becerra i altres economistes coincideixen que aquestes mesures, encara que necessàries, no resoldran tot el problema. L'arrel de la crisi rau en la manca d'una oferta accessible i suficient d'habitatges.

Comparació amb altres països europeus

Nen Becerra també va comparar el mercat espanyol amb altres europeus. A Alemanya, el govern ofereix una àmplia oferta de vivenda pública. A més, hi ha regulacions per limitar els augments descontrolats de preus.

Països Baixos també inverteix en vivenda social per recolzar els seus ciutadans. Espanya, en canvi, no ha desenvolupat un model semblant. Aquesta manca dinversió ha contribuït a la crisi actual. Segons Niño Becerra, sense un canvi profund al sistema, el problema seguirà empitjorant.