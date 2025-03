Els consells útils de Maria Nicolau per a les teves paelles

Maria Nicolau és una de les cuineres més populars i carismàtiques de la televisió catalana. Habitual en programes de TV3, aquesta reconeguda xef s'ha guanyat la simpatia del públic gràcies al seu estil directe i proper, oferint consells pràctics que tothom pot aplicar a la cuina. Aquesta vegada, Maria Nicolau ens porta uns trucs indispensables per mantenir les nostres paelles en perfecte estat, especialment aquelles que ja estan més desgastades.

Qui no ha tingut alguna vegada una paella que sembla haver vist millors dies? Ratllades, restes adherides, o aliments que s'enganxen sense remei poden convertir la cuina quotidiana en un autèntic malson. Tanmateix, Nicolau, fidel al seu estil didàctic i desenfadat, ens mostra una manera senzilla, però sorprenentment efectiva per recuperar aquelles paelles que pensàvem desnonades.

Un dels principals problemes amb les paelles deteriorades és precisament que el menjar s'enganxa amb molta facilitat. Per resoldre aquest problema, Maria Nicolau suggereix utilitzar un ingredient bàsic que tots tenim a casa: la sal. Segons explica la cuinera catalana, el primer que cal fer és cobrir el fons de la paella amb una fina capa de sal. Un cop fet això, encenem el foc i deixem que la sal s'escalfi lentament fins que adquireixi un to avellana torrat.

Aquest mètode té la seva lògica: en escalfar-se, la sal absorbeix les impureses i les restes cremades que s'acumulen a la superfície de la paella. Al mateix temps, crea una mena de pel·lícula protectora que evita que el menjar s'enganxi la pròxima vegada que s'utilitzi. Quan la sal prengui aquest color avellana que Nicolau menciona, simplement cal retirar-la de la paella, i aquesta estarà llesta per al seu pròxim ús, com si estigués gairebé nova.

Però, a més, Nicolau no només dona consells per rescatar paelles danyades, també proposa consells útils per prevenir que es desgastin abans d'hora. La cuinera destaca una cosa que sovint passem per alt: mai guardar les paelles apilades sense cap protecció entre elles. Aquest hàbit quotidià és una de les causes principals que es ratllin i perdin ràpidament la seva capa antiadherent.

Per solucionar això, Nicolau recomana un senzill truc: col·locar sempre una làmina o un tros de tela o paper entre cada paella abans de guardar-les unes sobre altres. D'aquesta manera, s'evita que la base d'una paella petita rasqui la superfície de la més gran, conservant-les impecables durant molt més temps.

Un altre consell bàsic, però molt útil és no fregar mai les paelles pel costat rugós del fregall o amb utensilis metàl·lics. Això desgasta l'antiadherent i acaba provocant les famoses esgarrapades que fan que tot s'enganxi. En canvi, utilitzar sempre la part suau del fregall i evitar utensilis de metall prolongarà la vida útil de la nostra bateria de cuina considerablement.

Amb aquests consells pràctics i fàcils, Maria Nicolau demostra una vegada més per què és una de les veus més valorades a la cuina catalana. Les seves recomanacions són senzilles, econòmiques i, sobretot, efectives. Gràcies a les seves intervencions en programes de TV3, Nicolau ha aconseguit fer accessibles consells útils que milloren la nostra vida a la cuina, ajudant-nos a resoldre aquells petits grans problemes quotidians amb solucions a l'abast de tothom.