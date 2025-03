Saltan chispas entre Terelu Campos y Makoke en Supervivientes: 'No estuviste...'

La reciente edición de 'Supervivientes 2025' ha sido escenario de un inesperado enfrentamiento entre dos figuras destacadas de la televisión española: Terelu Campos y Makoke. Lo que comenzó como una conversación aparentemente trivial en las playas de Honduras, rápidamente escaló a una tensa discusión que ha revivido viejas heridas y reproches mutuos.​

Durante una charla cotidiana, Makoke expresó su tristeza por estar lejos de sus seres queridos, especialmente de sus hijos. Terelu, en un intento por animarla, comentó que no era necesario forzarse al máximo y que, si se encontraba mal, debía priorizar su bienestar. Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando Makoke le reprochó a Terelu no haber estado presente en momentos difíciles de su vida, afirmando: "Tú no estuviste a la altura".

Este comentario desató una serie de recriminaciones entre ambas, sacando a relucir episodios pasados que habían fracturado su amistad. Terelu, visiblemente molesta, recordó un incidente en el que Makoke no se comportó adecuadamente con su hija, Alejandra Rubio, señalando que ella jamás actuaría de esa manera con Anita Matamoros, hija de Makoke. ​

Declaraciones oficiales y reacciones

La tensión entre Terelu y Makoke no es nueva. En 2022, ambas hicieron público en el programa 'Viva la vida' que su amistad había llegado a su fin, aunque no profundizaron en los motivos. Este reciente enfrentamiento en 'Supervivientes' ha reavivado las especulaciones sobre las causas de su distanciamiento.

Además, el entorno de ambas ha reaccionado ante este conflicto. Carmen Borrego, hermana de Terelu, ha expresado su preocupación por la situación, destacando que las condiciones extremas del reality pueden exacerbar las emociones y llevar a discusiones más acaloradas. Por su parte, Laura Matamoros, hija de Kiko Matamoros y excompañera de Makoke, ha sorprendido al incluir a Makoke en su reconocimiento a los concursantes de 'Supervivientes', a pesar de sus diferencias pasadas.

Este enfrentamiento ha generado un gran revuelo en redes sociales y medios de comunicación, donde los seguidores del programa debaten sobre las razones detrás de la ruptura de su amistad y cómo este conflicto podría afectar su convivencia en la isla.​

A medida que 'Supervivientes 2025' avanza, queda por ver si Terelu y Makoke podrán superar sus diferencias y colaborar en los desafíos que el programa les presenta, o si este enfrentamiento marcará un punto de inflexión en su participación.