Colpidor testimoni de Núria Solé parlant de salut mental

La reconeguda periodista Núria Solé, rostre emblemàtic de TV3, ha decidit trencar el silenci i compartir la seva experiència personal amb la salut mental, un tema que, encara que cada cop més visible, continua envoltat d'estigmes i tabús.

Obligada a prendre distància

Fa aproximadament un any, Núria Solé, presentadora del "TN Comarques", es va veure obligada a agafar una baixa laboral de sis mesos a causa d'una crisi de salut mental. El que inicialment semblava un episodi d'ansietat passatger es va convertir en una depressió profunda que va afectar tant la seva vida professional com personal.

| TV3, XCatalunya

En una entrevista recent al programa "El suplement" de Catalunya Ràdio, Solé va relatar com un atac d'angoixa inesperat va marcar l'inici d'aquest difícil període. "En aquell moment va ser força dur, perquè no m'esperava que aquell atac d'angoixa derivés en una baixa tan llarga", va confessar la periodista. Tot i haver experimentat episodis d'ansietat en el passat, mai havia afrontat una situació de tal magnitud.

La presentadora va descriure els símptomes físics i emocionals que va experimentar durant aquests atacs: respiració accelerada, entumiment d'extremitats i una sensació de col·lapse total. "En un atac d'angoixa respires de manera accelerada, fins al punt que se t'adormen les mans o les cames, perquè l'oxigen no t'arriba a tot el cos. En aquell moment et salva tenir una bossa a prop... El cos et diu prou", va explicar.

A més, Solé va reflexionar sobre com la seva personalitat perfeccionista i la constant recerca d'excel·lència en tots els àmbits de la seva vida van contribuir al seu deteriorament mental. La pressió autoimposada de ser una "superwoman" en el seu rol com a mare, esposa i professional la va portar al límit. "Jo sempre he estat una persona molt perfeccionista, sempre he volgut agradar i fer les coses molt ben fetes", va admetre.

Declaracions oficials i reaccions

Durant el seu procés de recuperació, Núria Solé va destacar el suport incondicional que va rebre tant del seu entorn familiar com dels seus companys de feina. A TV3, mai la van pressionar per tornar abans d'hora, cosa per la qual se sent profundament agraïda. A casa seva, la situació també va ser difícil, especialment per als seus fills, que intentaven entendre el que li passava.

| ACN, TV3, XCatalunya

"El meu fill Pol, el petit, venia i m'abraçava perquè no estigués trista. La gran, Arlet, pensava que tenia càncer. Amb ella vaig parlar amb altres termes", va compartir amb emoció. Aquestes experiències subratllen la importància de la comunicació i el suport familiar en moments de crisi.

Amb el seu valent testimoni, Núria Solé busca contribuir a la visibilització dels problemes de salut mental i a la importància de demanar ajuda. La seva història és un recordatori que ningú està exempt d'afrontar desafiaments emocionals i que buscar suport és un acte de fortalesa.

La periodista ha reprès la seva tasca a TV3 amb renovada energia i una perspectiva més conscient sobre la importància de l'autocura i la salut mental. El seu retorn ha estat celebrat tant pels seus companys com per l'audiència, que valoren el seu professionalisme i autenticitat.

Aquest testimoni se suma a una creixent llista de figures públiques que han decidit parlar obertament sobre les seves lluites amb la salut mental, contribuint a trencar estigmes i fomentar una conversa més oberta i empàtica sobre el tema.