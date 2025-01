Saltan las alarmas en Zarzuela por lo que prepara Juan Carlos I

El rey emérito, Juan Carlos I, vuelve a estar en el punto de mira de la Casa Real. La razón no es otra que la fastuosa fiesta que está organizando con motivo de su 87 cumpleaños, la cual promete incomodar, una vez más, a Felipe VI y doña Letizia. El rey emérito planea celebrar esta fecha rodeado de amigos y familiares en su lujosa residencia de Abu Dabi, lejos de las miradas indiscretas y con un despliegue digno de sus tiempos de esplendor. Se prevé que la celebración coincida con la noche del 5 de enero, mientras en las calles de España desfilan las carrozas de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

Según diversas informaciones, las infantas Elena y Cristina ya están confirmadas en la lista de invitados. Además, se espera la asistencia de varios de sus nietos, incluidos Froilán, que lleva casi dos años en el entorno de su abuelo, y muy probablemente Victoria Federica, quien tampoco suele perderse estas citas familiares. Sin embargo, el nombre propio que más suscita expectación es el de Juan Urdangarin, el hijo mayor de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, protagonista involuntario de las últimas semanas. Se rumorea que el emérito insistirá en la presencia de Juan y sus hermanos para pasar estos días en Abu Dabi, a pesar de que el joven trata de mantener un perfil bajo.

La mansión donde tendrá lugar la fiesta, situada en la isla de Nurai, cuenta con 3.000 metros cuadrados, seis habitaciones en suite y un acceso directo a playa privada, lo que garantiza la máxima discreción ante posibles curiosos. Además, muchos de los invitados se hospedarán en hoteles de renombre, como el “Four Seasons” o el “Intercontinental”, donde el coste por noche puede rondar los 4.000 euros.

| Casa Real, XCatalunya

Invitados de lujo

Entre los fieles acompañantes de Juan Carlos, se espera la presencia de Pedro Campos y su esposa, Cristina Franze, el doctor Eduardo Anitua, empresarios como Javier Corsini y Vicente Boluda, además de su inseparable Fernando Almansa, exjefe de la Casa Real. Por otra parte, no faltarán viejos amigos como Marta Gayá y el dúo musical Los del Río, encargados de amenizar la velada.

El itinerario previsto arranca con un cóctel de bienvenida y una cena en la que Juan Carlos soplará las velas, brindando por su 87 aniversario. La música se prolongará hasta altas horas de la madrugada gracias a un DJ invitado especialmente para la ocasión. Además, el rey emérito ha organizado una serie de actividades y excursiones para sus comensales durante los siguientes días, con el fin de que la experiencia sea inolvidable.

| Casa Real, XCatalunya, YouTube

Sin embargo, este festín no ha pasado desapercibido para Zarzuela, que observa con creciente malestar cómo el emérito vuelve a acaparar titulares. A la celebración no acudirá ni la reina emérita Sofía, ni el rey Felipe VI, ni doña Letizia, ni sus hijas, Leonor y Sofía. La idea de un nuevo despliegue de lujo a miles de kilómetros ha vuelto a encender las alarmas en la Casa Real, consciente de que las críticas y la polémica no tardarán en llenar los titulares. Una vez más, Juan Carlos I se convierte en el gran ausente en España… aunque, paradójicamente, en el gran protagonista allende nuestras fronteras.