Es salta el protocol i la Llei: El greu incident amb Letícia Ortiz

per Pol Nadal

El Rei Felip VI i la Reina Letícia van acudir a la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados. S'oficiava una missa en record dels morts per la DANA ocorreguda a finals d'octubre a València. L'acte va ser organitzat per l'Arquebisbe, Enrique Benavent, en memòria de les més de 220 víctimes mortals de la catastròfica DANA i es van viure moments molt emotius.

En acabar la cerimònia, els reis van compartir moments amb les més de 400 famílies. Els van mostrar el seu suport personal i els van abraçar. Van conversar amb ells de manera llarga i estesa i les víctimes asseguren que es van sentir acollides.

| YouTube: El HuffPost

Gest inapropiat d'un assistent

El problema va arribar quan un home es va excedir amb la Reina Letícia. Segons explica Monarquía Confidencial, primer va començar a tocar-li la cintura i el magreig va anar més enllà. Les imatges no van passar desapercebudes pels mitjans de comunicació i les imatges s'han fet virals. Es tracta d'un home de mitjana edat, que comença a acariciar-li el tors de manera poc apropiada i fregant la il·legalitat.

La reacció de la consort va ser immediata i discreta. Va intentar apartar les seves mans de manera subtil, però el varó va insistir. Un fet que no ha agradat gens al personal de seguretat i a l'entorn més proper als monarques, que consideren que alguna cosa va fallar en el protocol de seguretat.

Possible delicte penal

La reforma estableix que tota acció de caràcter sexual sense el consentiment lliure i explícit de la víctima constitueix una agressió sexual. L'article 178 del Codi Penal defineix el consentiment com "la manifestació lliure, clara i expressa de la voluntat de la persona en l'àmbit sexual". Aquest canvi evita que l'ús de la violència o la intimidació sigui l'únic criteri per determinar la gravetat del delicte.

| Casa Real, XCatalunya

D'aquesta manera, es va eliminar el delicte d'abús sexual, que fins aleshores s'aplicava quan no existia violència o intimidació. Ara, qualsevol acte sexual sense consentiment, ja sigui mitjançant coacció, engany o aprofitament d'una situació de vulnerabilitat, es tipifica directament com a agressió sexual. Això inclou tocaments indeguts, pràctiques sexuals no consentides i qualsevol contacte físic de caràcter sexual.

En la nova regulació, l'article 180 del Codi Penal estableix les circumstàncies agreujants que augmenten la pena en casos d'agressió sexual. Un dels agreujants destacats és si la víctima ostenta la condició d'autoritat o funcionari públic en l'exercici de les seves funcions.

Quan la víctima és una autoritat, com policies, jutges, professors o funcionaris, i el delicte es comet en l'exercici de les seves funcions, es considera una violació agreujada. Aquest agreujant pot augmentar la pena de presó en comparació amb altres casos.