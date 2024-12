Marc Ribas ho té clar amb els influencers que volen menjar gratis: 'Ni stories ni...'

Marc Ribas és un dels xefs més coneguts a Catalunya gràcies al seu carisma i el seu talent culinari. Amb una personalitat directa, Ribas ha guanyat popularitat presentant programes com Joc de Cartes i Cuines a TV3.

Al llarg de la seva carrera, Marc Ribas ha defensat amb fermesa el valor de la feina dels professionals de l'hostaleria. A més, ha destacat en diverses ocasions la importància de respectar l'esforç que suposa mantenir un restaurant de qualitat.

Aquesta postura crítica l'ha portat a manifestar-se contra les pràctiques d'alguns influencers que busquen menjar gratis a canvi de promocionar locals. Amb aquesta experiència, Marc Ribas entén de primera mà les grans dificultats que afronten els restauradors i per això no dubta a alçar la veu quan detecta abusos.

La postura clara de Marc Ribas davant els influencers

En una recent entrevista, Marc Ribas no va deixar lloc a dubtes sobre la seva opinió respecte a aquesta nova moda. "Ni stories ni històries, aquí cobrem en diners", sentencià el xef català en ser preguntat sobre les propostes d'alguns creadors de contingut.

| @Som3Cat

Per a Ribas, l'intercanvi de menjars gratis per publicitat a les xarxes socials no és una pràctica justa ni respectuosa. El cuiner explicà que no només els influencers busquen aprofitar-se, sinó també clients que demanen descomptes a canvi de ressenyes positives.

Segons ell, aquest tipus de situacions poden considerar-se "directament xantatge". Marc Ribas assenyalà que valorar la feina dels professionals és fonamental per mantenir la qualitat en el sector.

Altres xefs també es posicionen

No és l'únic xef que ha parlat en contra d'aquestes pràctiques. La reconeguda Ada Parellada, propietària del restaurant Semproniana, també denuncià com alguns influencers demanen menjar gratis.

"Si no han vingut mil coreans per ella, no ha vingut ningú", explicà amb ironia la xef. Per a Parellada, la promoció a les xarxes socials ha de tenir un valor real i no ser motiu per aprofitar-se dels restaurants.

| TV3

Raül Balam, xef amb dues estrelles Michelin, també es mostrà crític al respecte. "Quants seguidors teniu, vosaltres?" respongué de manera irònica a la proposta dels influencers. Balam insistí que la feina als restaurants ha de ser valorada econòmicament i no a través de suposats avantatges publicitaris.

El missatge de Ribas a Els Teloners de Versió RAC1

Marc Ribas va tenir l'oportunitat d'aprofundir en aquest tema durant la seva participació al programa Els Teloners de Versió RAC1. En l'espai radiofònic, Ribas assegurà que el fenomen dels influencers ha arribat a un punt preocupant. "Volen menjar gratis i a sobre que els donem les gràcies", comentà amb el seu habitual to crític.

El xef recordà que el seu equip de xarxes socials treballa de forma professional i mesura l'impacte real de qualsevol col·laboració. En definitiva, Marc Ribas deixà clar que a la seva cuina, el respecte i la professionalitat sempre estaran per sobre de les modes passatgeres. El seu missatge ha calat fort entre restauradors que, com ell, busquen defensar el valor de la seva feina.