Rosalía ajuda a València i Angie Cárdenas ho té clar: 'Em...'

per Sergi Guillén

El recent desastre provocat per la DANA a València ha deixat un impacte important a diverses localitats. Causant importants danys materials i afectant la vida de milers de persones. Amb inundacions que han destruït habitatges, locals i carreteres, i veïns desplaçats de casa seva.

La situació a moltes zones afectades, com Catarroja, continua sent crítica. En resposta a aquesta emergència, nombrosos famosos s'han sumat a les tasques d'ajuda i de recuperació, oferint-ne la visibilitat per motivar els altres a col·laborar també.

Entre les figures que han viatjat fins al lloc per oferir suport destaquen personatges del món de l'espectacle i de l'esport. Els qui han demostrat que, més enllà de la fama, poden contribuir en situacions de necessitat.

Rosalía, aplaudida a 'Aruseros'

Una de les figures que més ha destacat en aquest context és la cantant Rosalía. Qui, compromesa amb la causa, es va unir al xef José Andrés i la seva ONG per distribuir aliments entre els afectats i els voluntaris.

La seva acció ha estat molt comentada i aplaudida, especialment al programa 'Aruseros', on Angie Cárdenas i Tatiana Arús no han ocultat la seva admiració per aquest gest solidari.

Durant el programa, Angie Cárdenas va deixar clara la seva postura, expressant el seu entusiasme davant de la disposició de Rosalía per ajudar en moments de crisi. “M'encanta perquè tothom hi està ajudant. Això el que demostra és que tothom pot fer un esforç per ajudar”, va assenyalar.

Cárdenas va destacar la importància que figures públiques com Rosalia s'involucrin en aquest tipus d'accions. Ja que la seva presència visibilitza la necessitat d'ajuda a les zones afectades i motiva més persones a col·laborar-hi. En un moment en què la solidaritat és essencial, la participació de famosos aconsegueix inspirar i unir esforços al voltant de la recuperació de totes les àrees afectades.

| Aruseros

Per part seva, Tatiana Arús també va valorar positivament l'actitud de la cantant. I va ressaltar com aquesta ha mostrat un costat humà que connecta amb el públic. “Rosalia ens està mostrant la cara més amable”, va afirmar Arús, destacant la proximitat i empatia que la cantant ha demostrat cap als damnificats.

La presentadora va explicar que Rosalía no només es va limitar a fer acte de presència. Sinó que va participar activament en el lliurament d'aliments i va compartir moments amb els que ho estan passant malament.

Des que va arribar a València, Rosalía s'ha involucrat en tasques que van més enllà del seu àmbit professional. La seva decisió d'unir-se a l'equip de José Andrés per repartir menjar calent reflecteix la voluntat d'estar a prop de les persones que ho necessiten.

I aportar de forma concreta en un context on cada gest compta. Tant Angie Cárdenas com Tatiana Arús van coincidir en la importància d'aquest tipus d'actes. Que no només ajuden els afectats, sinó que també envien un missatge d'esperança i que, quan tots col·laboren, se'n pot tirar endavant.