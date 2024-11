Roger Coma, el seu nou espectacle que entusiasma als fans de 'Com si fos ahir'

per Antoni Mateu-Arrom

L’humor i la música son dos dels nous protagonistes del renaixement de l’emblemàtic teatre “El Molino”, que recupera la seva activitat després del seu últim tancament a l’any 2013. Per inaugurar aquesta nova etapa, la sala s’omple de jazz i de cares molt conegudes, com és en aquest cas, l’actor que dona vida a l’Ivan a la telenovel•la “Com si fos ahir”, Roger Coma.

El festival Cruïlla Comèdia, que se celebra del 13 al 17 de novembre, ha anunciat a través de xarxes socials un dels seus espectacles estrella, on expliquen –d’acord amb la temàtica del monòleg– que a Coma “li han encarregat el discurs per un funeral que, evidentment no vol fer, i que, evidentment farà” –amb una clara referència a la sèrie “Com si fos ahir” de 3Cat–.

Quan serà el nou espectacle de Roger Coma

Cruïlla Comèdia i El Molino han anunciat que la funció de Coma –que lluirà sota el nom de “No ho volia fer” –, serà el pròxim 16 de novembre, a les vuit de la tarda. A més d’aquesta funció, un total de nou espectacles, dues sessions musicals i cinc micròfons oberts tenen la missió de tornar a omplir les butaques de gent i rialles.

Així també, anuncien que aquesta serà “l’estrena mundial” del “primer stand-up” que l’actor durà a terme a dins un dels teatres més importants de la Ciutat Comtal.

“El Molino” torna a girar

Un teatre amb més de 120 anys d’història i que ha atravessat numerosos funerals en el passat –ja havia tancat al 1997 i al 2013 i va haver de fer front a un forat econòmic de 7,4 milions d’euros al 2021– torna a la vida gràcies a la música jazz i als espectacles del festival Cruïlla Comèdia que se duran a terme al recinte.

Inaugurat a principis del segle XX, el característic edifici que volia ser una rèplica del cabaret “Moulin Rouge” parisí, dona una volta de 180 graus, encén de nou les llums i posa les aspes de la façana a girar, després de que tot el conjunt fos reformat a mitjans dels anys 90 i tanqués les portes per primera vegada al 1997.

Quins teatres hi ha al Paral•lel?

L’avinguda, poc a poc, s’infla de l’esperit del que va ser a l’època: el “hub” de l’espectacle barceloní. La recuperació del Teatre Apolo, el Teatre Victòria re-convertit amb la base central d’Antonio Díaz (El Mago Pop), la inauguració del club Paral•lel 62 –on abans estava la sala Barts–, el Teatre Condal i ara, El Molino, tornen a omplir les façanes de llums i de cartells.

Només queda tancat l’antic Teatre Arnau, un dels primers locals de barraques que poc a poc es va anar expandint amb el temps i que des de l’any 2004 està en estat de ruïna.