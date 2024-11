L'espectacle viral de Carles Puyol i Vanesa Lorenzo a un hotel

per Sergi Guillén

Carles Puyol i Vanesa Lorenzo formen una de les parelles més estimades del panorama actual. Ell, exfutbolista del FC Barcelona i un dels jugadors més emblemàtics a la història del club. I ella, model i empresària, han compartit moments junts que reflecteixen la seva complicitat i el sentit de l'humor.

Des que van iniciar la seva relació, han mostrat a xarxes socials una faceta familiar i divertida que els seus seguidors adoren, convertint-se en un referent de parella estable i natural. Al llarg dels anys, Puyol i Lorenzo han deixat veure la vida quotidiana.

Sovint compartint detalls que mostren la realitat de la vida familiar, plena d'anècdotes i moments entranyables. És en aquest context que la seva estada recent a Seül ha captat l'atenció dels seus seguidors.

Tots dos van viatjar a la capital sud-coreana per motius de feina, i el seu viatge ha deixat un episodi tan còmic com memorable, que s'ha tornat viral a les xarxes socials.

El còmic i viral moment

Durant la seva estada a Seül, la Vanessa i el Carles es van trobar amb un divertit moment a l'hotel on s'allotjaven. Després d'un llarg dia de compromisos i una nit atrafegada, la parella tornava a la seva habitació acompanyada d'una amiga que va decidir immortalitzar el moment en vídeo.

Al passadís de l'hotel, quan estaven buscant la targeta per obrir la porta, la Vanessa no va poder contenir una riallada. Mentre expressava la seva frustració de forma còmica: “Ja sóc fins i tot els mateixos! Tota l'estona això i l'habitació feta una porqueria”.

La situació es referia al clàssic cartell de “Do not disturb” (No molestar) o “Please clean room” (Si us plau, netejar habitació) que es penja a la porta de les habitacions. Pel que sembla, el rètol estava posat, i Vanesa, entre rialles, va començar a lamentar-se de la seva mala sort amb el maleït cartell.

“És que no paro de deixar això! Tu també? Sou uns guarros!”. Les riallades de Vanesa i les seves expressions desenfadades mostren com la parella sap riure's de les petites molèsties de la vida quotidiana.

| @vanesalorenzo_

Una mostra de la naturalitat de la parella

Aquest petit incident s'ha tornat viral a causa de l'espontaneïtat i el bon humor amb què Vanesa va reaccionar. La model, lluny de deixar-se emportar pel cansament o la frustració, va triar prendre's l'assumpte a bromes. Demostrant la capacitat per veure el costat positiu en situacions incòmodes.

La seva actitud despreocupada i divertida ha arrencat somriures a milers de persones que han vist el vídeo, que han aplaudit la naturalitat i el sentit de l'humor de la parella.

El moment ha estat molt comentat en xarxes socials, on els seguidors de la parella han elogiat la manera com tots dos. Especialment Vanesa afronten situacions del dia a dia amb un toc d'humor.

A través d'aquests petits fragments de la seva vida, Puyol i Lorenzo es continuen consolidant com una parella inspiradora i autèntica. Que sap gaudir cada moment, fins i tot aquells que en un altre context podrien generar frustració.