El gest solidari de Rosalía a València amb un conegut cuiner

L'última a unir-se a la causa solidària després de la devastadora DANA que ha fuetejat el País Valencià ha estat la reconeguda cantant catalana Rosalía. Aquest dijous, l'artista es va presentar a Paiporta, un dels municipis més afectats pel temporal, on es va sumar a les tasques d'ajuda de l'ONG World Central Kitchen.

Fundada pel cèlebre xef José Andrés, aquesta organització ha estat coordinant un extens desplegament de voluntaris i recursos per assistir les persones damnificades a la zona. Rosalía, visiblement compromesa amb la causa, va participar activament en les tasques de descàrrega de camions. Replets d'aliments i materials de neteja necessaris per facilitar les tasques de recuperació.

Present a la zona del desastre

Segons informació de la revista 'Hola!', Rosalía hauria arribat a València el dia anterior, amb la ferma intenció de col·laborar en les tasques de suport. Que duen a terme tant veïns com voluntaris a Paiporta i altres municipis propers. La presència de la cantant no va passar gens desapercebuda, no només per la seva popularitat, sinó també per la proximitat i la disposició que va mostrar durant la seva jornada de treball.

Vestida de manera senzilla i equipada per a l'ocasió, Rosalía es va unir a l'equip de voluntaris a la descàrrega de caixes que contenien aliments i materials tan necessaris. Com pales, botes d'aigua i roba de treball, tots essencials per assegurar que els participants en les tasques de neteja puguin exercir la feina de manera segura i eficient.

A més de la seva participació física a l'ajuda, Rosalía va utilitzar el seu compte d'Instagram, on compta amb més de 27,5 milions de seguidors. Per conscienciar i mobilitzar els seus seguidors, animant-los a col·laborar des de qualsevol lloc del món. A les seves històries, la cantant va compartir diverses maneres en què els seus fans i el públic en general poden contribuir a la causa.

Ja sigui mitjançant donacions, suport en la difusió de la situació o fins i tot participant com a voluntaris als llocs més afectats. El seu gest ha estat àmpliament aplaudit a les xarxes socials. On els seguidors i els mitjans han destacat la importància que figures públiques com ella utilitzin la seva plataforma per inspirar solidaritat en moments crítics.

Durant la seva visita, Rosalía també va fer una parada a Sedaví, on va interactuar amb diversos voluntaris i membres de la comunitat. La cantant catalana no va dubtar a posar per a fotos i brindar paraules d'alè als que treballen incansablement per reconstruir les àrees impactades per les fortes pluges i les inundacions.

En un dels vídeos compartits a xarxes socials, es pot veure Rosalía entre camions i equips de rescat. Mentre col·labora colze a colze amb altres voluntaris, descarregant materials i organitzant les provisions per distribuir-les entre els afectats.

Amb aquest xef

José Andrés, el conegut xef espanyol establert als Estats Units i fundador de World Central Kitchen, també ha estat una figura molt clau en aquesta iniciativa d'ajuda. Amb una llarga trajectòria d'assistència en situacions d'emergència arreu del món, la vostra ONG ha distribuït milers de menjars i recursos a persones en situació de vulnerabilitat després de desastres naturals. La col·laboració de Rosalía amb World Central Kitchen és un reflex de la importància d'unir esforços en temps de crisi, mostrant que la solidaritat no té fronteres ni limitacions.

L'impacte de la DANA al País Valencià ha estat devastador, amb nombrosos pobles i ciutats patint danys a infraestructures i habitatges. Les imatges de les destrosses i les complicades tasques de rescat han fet la volta al món, sensibilitzant milers de persones sobre la situació crítica que travessa aquesta regió. La participació de Rosalía en aquestes tasques humanitàries ha posat encara més visibilitat a la situació.