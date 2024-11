Francesc Mauri posa data a l'inici del descens de temperatures

per Iker Silvosa

El mes d'octubre a Catalunya sol estar marcat per canvis constants de temperatura que afecten la vida quotidiana. La transició entre l'estiu i l'hivern genera fluctuacions al clima, amb dies que poden ser càlids i assolellats, seguits d'altres freds i plujosos. En aquest context, mantenir-se informat és fonamental per anticipar-se i figures com ara Francesc Mauri, meteoròleg de TV3, juguen un paper clau en la divulgació d'aquestes previsions.

En un tuit recent, Mauri ha avançat que s'espera un notable descens de temperatures per a la tarda del 12 de novembre, marcant l'inici d'un canvi en les condicions. La publicació inclou detalls sobre el pronòstic de pluges febles al Pirineu i en punts de la costa. També esmenta la possibilitat d'una "llevantada", tot i que aclareix que, de moment, els mapes no apunten que aquest fenomen afecti Catalunya els propers dies.

El tuit mostra el compromís de Mauri amb mantenir la població informada sobre els canvis en el temps. Segons el que s'ha compartit en la seva publicació, el descens de temperatures es farà més evident a partir del vespre de dimarts, moment en què els termòmetres començaran a registrar xifres més baixes. Aquest canvi estarà acompanyat de pluges febles, especialment al Pirineu, encara que també podrien arribar precipitacions lleus en alguns punts de la costa catalana. Aquests factors són característics dels canvis estacionals a la regió i anticipen l'arribada definitiva del fred tardorenc.

Què és una “aixecada”?

Un dels aspectes que més ha cridat l'atenció al pronòstic de Mauri és la menció a una possible “llevantada”. Aquest fenomen meteorològic, propi de la Mediterrània, es produeix quan els vents provinents de l'est, carregats d'humitat, xoquen contra la costa, generant pluges intenses i, en alguns casos, tempestes severes. Les "llevantades" solen afectar Catalunya durant els mesos de tardor i hivern i, a causa de la seva intensitat, poden causar inundacions i altres danys, especialment a zones costaneres i muntanyenques.

En aquest cas, encara que s'ha observat la formació de condicions favorables per a una "llevantada", els mapes actuals no indiquen que aquest fenomen afectarà directament Catalunya. Tot i això, Mauri segueix de prop l'evolució de la situació meteorològica i no descarta actualitzacions en el pronòstic si les condicions canvien.

El tuit, acompanyat d'un vídeo de la Cascada de la Vall de Montblanc, ressalta l'impacte de les pluges i el contrast amb una imatge de la cascada seca al març. Aquesta comparació visual subratlla la capacitat de transformació del paisatge català davant de les precipitacions de tardor i la rellevància d'aquests fenòmens naturals.