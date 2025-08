Roberto Leal (46 anys), presentador de Pasapalabra, quan va donar el seu primer pot: 'Em...'

Hi ha moments que marquen per sempre. En la seva recent aparició a El Hormiguero el juny de 2025, Roberto Leal es referí a aquell primer pot que entregà com a presentador de Pasapalabra. Però no el descrigué com una simple victòria televisiva: fou un comiat, un instant carregat de nostàlgia. Avui t'explico com va néixer aquell record, per què genera debat i quines reaccions ha provocat a xarxes i mitjans especialitzats.

El que va passar durant aquella emissió

Leal revelà a Pablo Motos que en el seu primer pot «em vaig posar a plorar, que semblava que me l'hagués endut jo». Aquell premi representà més que diners: fou la fi d'un cicle bonic, ple de proximitat amb els concursants i amb un format que l'havia acollit des de la seva arribada a Antena 3 l'abril de 2020. Enmig de rialles i emoció, confessà que sentí pena per acomiadar-se d'una etapa que havia deixat empremta en la seva carrera televisiva.

A més, compartí una tradició interna poc coneguda: quan un concursant guanya el pot, convida personalment a dinar tot l'equip. «Són molt detallistes tots» afirmà, revelant la connexió real que existeix darrere de les càmeres.

Reaccions de l'entorn

El mateix Christian Gálvez, expresentador històric del format, ha reconegut la professionalitat de Leal. En entrevistes recents el descrigué com «el millor presentador de Pasapalabra», assenyalant la seva capacitat per reinventar-se i adaptar-se a un programa tan exigent. Aquest elogi demostra el respecte entre professionals que han compartit trajectòria en el concurs.

A xarxes, diversos usuaris han agraït la sinceritat de Leal. El seu relat ha estat compartit a TikTok per comptes com El Hormiguero, generant centenars de comentaris elogiant la seva sinceritat i humanitat. A més, El HuffPost repassa com en el passat Leal defensà el seu accent andalús davant una pregunta polèmica que Pablo Motos li va fer al mateix programa, i reaccionà amb elegància en insistir en la diferència entre dicció i accent.

Context personal i mediàtic

Aquest moment pren rellevància per diverses raons: primer, coincideix amb el cinquè aniversari de Leal com a presentador de Pasapalabra a Antena 3, etapa en què s'han entregat quatre pots i s'han repartit més de set milions d'euros en premis. Segon, hi ha hagut crítiques a xarxes sobre suposats favoritismes o diferències a les rosques, a les quals Leal respongué assegurant que tot està «mesurat» i que la diferència de paraules entre rosques A i B és mínima, «és matemàtic».

Roberto Leal prové de Sevilla i començà als informatius abans de fer el salt a l'entreteniment. Des de 2020, ha conduït Pasapalabra mentre manté una línia propera i professional. La seva sinceritat a la TV reflecteix un tipus de presentador que va més enllà de la imatge: connecta emocionalment amb concursants i audiència per igual. L'anècdota del pot simbolitza aquest vincle: no era el seu premi, però el visqué com a propi. A més, reafirma un estil en què fins i tot els èxits estan tenyits d'humanitat, no només d'espectacle.

Roberto Leal narrà com el seu primer pot a Pasapalabra no fou una desfilada triomfal, sinó un adeu emotiu a una etapa que arribà a tocar el cor de l'equip i de l'audiència. Aquell moment, ple de llàgrimes sinceres i estima per l'equip, revela el presentador humanitzat darrere del professional. Les declaracions oficials, comentaris de col·legues com Christian Gálvez i reaccions de seguidors confirmen que Leal segueix consolidant-se com una veu fiable a la premsa rosa del cor televisiu.