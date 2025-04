'Com si fos ahir' del 3 d'abril: La Naiara podria acabar molt malament

El capítol de Com si fos ahir del dijous 3 d'abril promet una gran intensitat emocional i situacions límit que posaran els protagonistes davant de decisions crucials.

La situació entre l'Eva i el Lluís arriba a un punt crític. El Lluís continua obsessionat amb ella, després d’haver traspassat repetidament la línia vermella, i no para de trucar-la insistentment. Aquesta actitud provoca que l'Eva, cada cop més nerviosa i desbordada per la situació, cometi una greu imprudència mentre condueix.

Aquest fet podria tenir conseqüències greus per a la seva salut i estabilitat emocional. Quan l'Andreu se n'assabenta – la cara d’ell i la Joana quan se n’adonen és tot un poema - pren una actitud ferma i confronta el Lluís exigint-li que deixi l'Eva tranquil·la d'una vegada. La reacció del Lluís, però, serà inesperada i podria complicar encara més una situació ja molt tensa entre els implicats.

La Naiara s'arrisca massa

D'altra banda, la Naiara continua immersa en el seu pla arriscat per obtenir proves contra el Ferni i el seu negoci de drogues. Ara la situació es complica notablement quan el Ferni, que cada cop mostra més interès personal per ella, la convida a una festa clandestina. Quan la Patri descobreix aquesta invitació, entra en pànic per la seguretat de la Naiara i li demana que li enviï la ubicació del lloc on se celebrarà la festa per poder mantenir-la sota control en tot moment.

Aquesta decisió incrementa encara més el perill real per a la Naiara, que haurà de gestionar amb molta cautela la seva relació amb el Ferni per evitar ser descoberta, posant en risc tant la seva vida com la de les persones que més estima. Qui també comença a sospitar és el Karim. Li acabarà explicant tot la Patri i el jove hi intervindrà?

Els problemes surrealistes del Jordi

Paral·lelament, el Jordi es veu atrapat en una situació complicada després del seu recent viatge a Las Vegas, on va conèixer la Britney i va cometre una "bogeria".

Casar-se amb ella. Ara la Britney li demana que signi un acord de confidencialitat per evitar que les fotos que es van fer junts circulin públicament. Aquesta petició ja genera prou conflicte personal, però la situació s’agreuja quan el Jordi rep un missatge inesperat en què li ofereixen diners per aquestes imatges compromeses. Ara haurà de decidir entre preservar la seva intimitat i reputació o cedir davant la temptació econòmica, cosa que podria tenir repercussions molt negatives. El Jordi és especialista a posar-se en problemes.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dijous 3 d’abril de 2025?

El penúltim episodi de la setmana de 'Com si fos ahir' començarà a les quatre i un minut de la tarda. Durarà, segons la programació oficial de TV3, trenta-sis minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.