Espectacle vergonyós de Jordi Évole en un avió, Twitter parla: 'Casta privilegiada'

Un vol entre Barcelona i Menorca és molt curt. Com entre Barcelona i Palma. O Barcelona i Eivissa. Són vols que, si no fos perquè l'existència de la Mediterrània, no existirien. O si n'hi hagués, tindrien pocs vols i les associacions de defensa del medi ambient estaria lluitant per eliminar-los. Igual que passa amb el vol entre Barcelona i València.

En un dels darrers vols de Vueling entre Menorca i Barcelona, els passatgers han pogut amenitzar el viatge d'una manera peculiar. El periodista Jordi Évole ha irromput, ha pres el micro que està en poder de les hostesses de vol i s'ha adreçat al passatge. Ha presentat un grup que es diu Los Niños Jesús i ha començat la 'festa'. Un grup del qual ell també n'és membre.

| TV3

El grup de versions, guitarra en mà, ha interpretat la cançó 'Volando voy, volando vengo'. Els passatgers han començat a aplaudir i gravar amb els telèfons mòbils. Jordi Évole ho ha publicat al seu compte de Twitter.

Els comentaris no han trigat a arribar. Llegim els pocs que aplaudeixen la iniciativa, però la majoria critica el tracte diferencial. És evident que si no fos Jordi Évole, ningú no hauria permès a un estrany prendre el control del micro i dirigir-se als passatgers. És el "poder de casta" asseguren.

Els Nens Jesús, qui són?

Els Nens Jesús és una banda musical liderada pel periodista i presentador Jordi Évole. El projecte va néixer d'una conversa entre Évole i el mort Pau Donés, líder de Jarabe de Palo. Aquest el va animar a experimentar la sensació de tocar en un grup i enfilar-se a un escenari.

Des de llavors, la banda ha actuat en diversos escenaris, incloent-hi festivals com el Bilbao BBK Live, el Sonorama, l'Acústic Figueres, la sala Apolo de Barcelona i l'Inverfest de Madrid.

Jordi Évole, una carrera vinculat a La Sexta

El 2006, Évole va fer el salt a nivell estatal en incorporar-se a l'equip de l'exitós programa "Buenafuente", emès a La Sexta. Allí, va crear el personatge de "El Follonero", un reporter irreverent que interrompia entrevistes i esdeveniments amb preguntes incòmodes i comentaris irònics. Aquest personatge no només li va valer gran popularitat, sinó que també va marcar l'inici de la seva col·laboració amb Andreu Buenafuente, una figura clau en el seu desenvolupament professional.

El 2008, Jordi Évole es va convertir en el presentador del seu propi programa, "Salvados", que va néixer com un espai satíric i va anar evolucionant cap a un format de reportatges de recerca periodística. "Salvados" va abordar temes socials, polítics i econòmics de gran rellevància, convertint-se en un dels programes més influents de la televisió espanyola. Alguns dels seus reportatges més destacats van incloure temes com ara la crisi econòmica, la corrupció política i els conflictes internacionals.