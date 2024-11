'Com si fos ahir' del 7 de novembre: El Toni, camí del pedregar

El penúltim capítol de la setmana de ‘Com si fos ahir’ arriba amb tres trames principals. Aquest dijous veurem com es van descobrint secrets i febleses d’alguns dels personatges.

A la primera de les trames veurem problemes entre les cosines Gina i Lídia. Ha mort la tieta Matilde i han de fer paperassa. Una feina que no agrada fer a ningú i encara menys a la Gina. Les dues cosines pateixen pel què es pugui dir a Torelló. Creuen que la gent parlarà malament d’elles pel fet que la Matilde hagi mort a les poques setmanes de deixar casa seva.

També creuen que les criticaran perquè l’enterrament s’ha fet tard. La Lídia, però, ja compta els diners de l’herència sense saber la veritat. La Lídia li diu al Valeri que només li donarà una petita part de l'herència de la tieta. El noi s'emprenya ja que la mare li havia promès ser generosa. I per rematar, la Lídia descobreix que l'edifici de Vic és de la Gina. La guerra entre les dues cosines acaba de començar.

| TV3

El Rodri continua generant molts dubtes

En una segona trama, el Rodri dubta d'un diagnòstic i l'Andreu s'estranya molt. Més tard li pregunta si ha tingut alguna experiència amb un mal diagnòstic. L'home s'incomoda. I per rematar s’encara amb dos metges que estan fent broma sobre una cosa que els va dir un pacient. Cada vegada sembla més clar que el Rodri amaga alguna cosa.

| TV3

És realment el seu germà la persona a qui va a veure? Va cometre una negligència que el va deixar en aquest estat? És realment metge? Els seguidors de ‘Com si fos ahir’ especulen amb diverses teories a xarxes socials però no hi ha res clar.

Espectacle lamentable del Toni al Flora

Finalment el Toni se sent sol i se'n va al Flora, on coincideix amb el Francesc i el convenç per quedar-se a sopar. El Toni ofega les penes amb el vi. Acaba muntant un espectacle lamentable. Va pel mal camí i es comença a distanciar de tothom. És evident que la seva relació amb la Gemma no té cap mena de futur però cap dels dos ho vol assumir. La Gemma per la seva banda tampoc està bé.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dijous 7 de novembre de 2024?

L’episodi de ‘Com si fos ahir’ de demà dijous començarà a les quatre i quatre minuts de la tarda. En horari habitual, després del ‘Cuines’, on aprendrem a cuinar un arròs de botifarra i rossinyols i figues amb mató. El capítol de la sèrie de sobretaula de TV3 durarà uns 40 minuts i, a banda de a la televisió, es podrà mirar en directe i en diferit a la plataforma 3cat.