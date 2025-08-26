Revelen la ciutat del País Basc que ha triat Emma García per tancar les seves vacances

Emma García ha revelat on acabarà les seves vacances i ha causat un gran rebombori entre els seus seguidors. La presentadora, que va començar el seu estiu a Cadis juntament amb Paz Padilla, ha decidit fer una escapada a la seva terra natal. Finalment, l'Emma va confirmar que es troba a Sant Sebastià, al País Basc, on busca desconnectar abans de tornar a la feina.
A través d'Instagram, la presentadora va compartir diverses fotos mostrant la seva alegria i tranquil·litat. “Aprofitant i desconnectant… a casa”, va escriure al costat de les imatges. També va agrair als seus fans l'afecte rebut, destacant com se sent d'afortunada pel seu suport constant.
Les fotos van ser fetes a la zona de l'Aquarium de Sant Sebastià, un museu dedicat al món marí. L'Emma lluïa un top paraula d'honor blanc i uns pantalons beix amples, buscant comoditat i frescor. Va completar el look amb un barret de ràfia i una ronyonera rosa pàl·lid, elegant i pràctica per passejar per la ciutat.
Sant Sebastià no és només una destinació turística per a l'Emma, sinó la seva ciutat natal. Tot i que viu a Madrid amb el seu marit i la seva filla, Uxue, sempre que pot torna a casa. Allà gaudeix de la seva família i de la vida més tranquil·la que li ofereix la seva terra.
Durant la seva estada, ha pogut reconnectar amb les seves arrels i aprofitar el temps per descansar. La ciutat ofereix passejades per la platja, visites al nucli antic i la possibilitat de gaudir de la gastronomia local. Aquests dies li permeten recuperar energies i carregar piles abans de reprendre la seva rutina laboral.
Emma García aprofita al màxim la seva excursió al País Basc
L'Emma ha compartit també moments d'oci amb la seva família, des de passejades pel port fins a visites a cafeteries i terrasses. Les seves fotos reflecteixen alegria i proximitat, mostrant als seus seguidors com gaudeix de cada instant. La seva naturalitat ha conquerit aquells que la segueixen i comenten cada detall del seu estiu.
La presentadora combina el seu descans amb la seva activitat a les xarxes socials, mantenint el contacte amb els seus fans. Cada publicació reflecteix un moment de relaxació i felicitat familiar. Això demostra que, fins i tot a les vacances, l'Emma no deixa de banda la proximitat amb el seu públic.
Sant Sebastià té un component emocional important per a l'Emma, que li permet retrobar-se amb el seu passat i gaudir de la seva ciutat natal. La tranquil·litat de l'entorn contrasta amb la intensitat de la seva vida a Madrid. Aquests dies són clau per enfortir la relació amb la seva família i gaudir de la seva filla.
L'Emma ha tancat el seu estiu amb una sensació de benestar i alegria. El seu pas per la ciutat ha quedat reflectit en imatges plenes de llum i felicitat. Sens dubte, aquesta escapada li ha permès desconnectar i preparar-se per al seu retorn a la televisió.
Amb el final de les vacances a prop, Emma García es prepara per tornar a Madrid i reprendre la seva feina amb energia renovada. La combinació de descans, família i retrobament amb les seves arrels ha estat clau per al seu benestar. Els seus seguidors esperen veure-la aviat a la pantalla, reflectint la serenor que li ha aportat Sant Sebastià.