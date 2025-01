Els secrets de la barba de Marc Ribas

Marc Ribas, xef i presentador de l'exitós programa Joc de Cartes de TV3, és reconegut no només per la seva habilitat culinària, sinó també per la seva característica barba. Aquesta s'ha convertit en un dels elements més icònics de la seva imatge televisiva. Durant la seva participació en el programa La Selva, presentat per Xavier Graset a TV3, Ribas va compartir detalls sobre la cura de la seva barba, en el marc de la Setmana dels Barbuts.

Què és la Setmana dels Barbuts?

La Setmana dels Barbuts és una tradició catalana que se celebra al voltant dels dies més freds de l'any, entre el 15 i el 20 de gener. Aquesta setmana rep el seu nom en honor als sants barbuts Sant Maur, Sant Antoni Abat i Sant Vicenç Màrtir, les festivitats dels quals coincideixen amb aquestes dates. En la cultura popular, aquests dies solen estar associats amb el fred intens.

L'entrevista a "La Selva"

En motiu de la Setmana dels Barbuts. Marc Ribas va ser entrevistat en el programa La Selva. Durant la conversa, el xef va parlar sobre com la barba s'ha convertit en un element distintiu de la seva imatge des de fa més de 15 anys. Ribas va explicar que, abans de deixar-se barba, va experimentar amb patilles a l'estil rockabilly, influenciat pel seu amor pel rock and roll.

Un dels moments més destacats de l'entrevista va ser quan Ribas va confessar que es retoca la barba cada tres dies. Segons va explicar, aquest manteniment constant forma part de la seva rutina, juntament amb la cura del seu cabell. A més, va compartir que, malgrat les preguntes freqüents sobre qui s'encarrega de la seva barba, ell mateix s'ocupa d'arreglar-la: "No tinc temps per anar a la barberia, així que ho faig jo mateix".

Marc Ribas i les barberies

Durant l'entrevista, Ribas va mencionar la proliferació de barberies en els últims anys, comparant-les amb els salons d'ungles que han guanyat popularitat. Fins i tot va bromejar amb la idea d'un nou programa titulat El Joc de les Barbes, on es visitin barberies per tota Catalunya. La idea, encara que plantejada en to humorístic, reflecteix l'interès creixent per la cura personal i el paper de les barberies com a espais de moda i estil.