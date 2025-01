No t'ho imagines, la sorprenent feina de Marta Estruch, la dona de Salvador Illa

per Pol Nadal

Salvador Illa Roca va néixer el 5 de maig de 1966 a La Roca del Vallès. Durant molts anys ha estat un autèntic desconegut, excepte per als que segueixen la política de prop. Va començar en la política municipal, al seu poble natal del Vallès Oriental. Va ser elegit alcalde en dos períodes discontinus entre 1995 i 2005 i aviat va fer el salt al Parlament.

El seu pas per la cambra catalana el va ajudar a entrar en el Govern d'Espanya, on va exercir com a ministre de Sanitat durant la dura etapa del Covid19. En aquest sentit, el gener de 2020, Salvador Illa va ser nomenat ministre de Sanitat del Govern d'Espanya.

| ACN

La seva gestió va estar marcada per la crisi sanitària provocada per la pandèmia de COVID-19, afrontant desafiaments sense precedents en la salut pública. Sota el seu lideratge, es van implementar mesures per contenir la propagació del virus i es va impulsar el procés de vacunació al país.

Candidat a la presidència de la Generalitat

A finals de gener de 2021, Illa va deixar el Ministeri de Sanitat per presentar-se com a candidat del PSC a les eleccions al Parlament de Catalunya. Després de les eleccions, Illa va assumir el rol de líder de l'oposició al Parlament català, destacant-se pel seu enfocament dialogant i el seu compromís amb el progrés de la regió.

El 8 d'agost de 2024, Salvador Illa va prendre possessió com el 133è president de la Generalitat de Catalunya, en una cerimònia celebrada al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat. En el seu discurs d'investidura, va reafirmar el seu compromís amb el diàleg, la cohesió social i el desenvolupament econòmic de Catalunya. Va seguir els passos del seu predecessor, Pere Aragonès, és a dir, eixamplar la base.

Vida privada i discreta

Salvador Illa és conegut pel seu caràcter discret pel que fa a la seva vida privada. Està casat i té una família, encara que prefereix mantenir aquests aspectes fora del focus públic. La seva dona és Marta Estruch, una experta en màrqueting que treballa a la multinacional Nestlé. Fins al moment ha volgut conservar el seu perfil discret, però no ho ha aconseguit.

| ACN

Comparació amb altres presidents i altres 'primeres dames'

Les primeres dames de Catalunya han tingut un perfil molt diferent. Des d'un perfil més ostentós i més protocol·lari, com Marta Ferrusola o Janina Juli, a qui agradaven força les aparicions públiques, fins a un perfil molt discret com la citada Marta Estruch o Anna Hernández, dona de Pepe Montilla o Diana Garrigosa.

Marta Ferrusola. Esposa de Jordi Pujol, president de la Generalitat entre 1980 i 2003, Marta Ferrusola va ser una figura influent en la política catalana. Coneguda com la "mare superiora" en certs cercles, va tenir un paper actiu en les decisions polítiques i empresarials durant el mandat del seu marit. Lamentablement, va morir el 8 de juliol de 2024 als 89 anys.

Diana Garrigosa. Casada amb Pasqual Maragall, qui va presidir la Generalitat de 2003 a 2006, Diana Garrigosa va ser economista i professora universitària. Va destacar pel seu compromís social i, després del diagnòstic d'Alzheimer del seu marit, va fundar la Fundació Pasqual Maragall per a la investigació sobre aquesta malaltia. Va morir el febrer de 2020.

Anna Hernández. Esposa de José Montilla, president entre 2006 i 2010, Anna Hernández ha tingut una trajectòria en la política local, exercint com a regidora a l'Ajuntament de Sant Just Desvern. La seva participació en la política municipal ha estat notable, enfocant-se en àrees com urbanisme i habitatge.

Helena Rakosnik. Casada amb Artur Mas, president de la Generalitat de 2010 a 2016, Helena Rakosnik ha estat involucrada en diverses activitats socials i culturals a Catalunya. D'ascendència txeca, ha donat suport al seu marit en la seva carrera política, participant en esdeveniments oficials i benèfics.

Marcela Topor. Esposa de Carles Puigdemont, qui va liderar la Generalitat de 2016 a 2017, Marcela Topor és periodista d'origen romanès. Ha treballat en mitjans de comunicació a Catalunya i ha presentat programes a televisió. Després de l'exili de Puigdemont a Bèlgica, ha mantingut un perfil baix, centrada en la seva família i carrera professional.

Carlota Miró. Parella de Quim Torra, president entre 2018 i 2020, Carlota Miró és dissenyadora gràfica i ha treballat en projectes culturals i editorials. Ha donat suport a Torra durant el seu mandat, encara que ha mantingut una presència discreta en l'esfera pública. Va morir el maig de 2024.

Janina Juli. Esposa de Pere Aragonès, president des de 2021, Janina Juli és economista i ha treballat en el sector públic. Ha acompanyat Aragonès en la seva trajectòria política, participant en actes institucionals i mostrant el seu suport en moments clau de la seva carrera.