La reina Letícia, molt amoïnada pel que ha passat amb la infanta Sofia a Lisboa

La reina Letícia travessa dies d'inquietud després de l'inici universitari de la infanta Sofia a Lisboa. Tot i que l'ambient semblava de celebració, el que ha passat al voltant de les seves primeres imatges ha despertat una certa preocupació a la Zarzuela. El contrast entre l'expectació mediàtica i la reacció de Casa Reial ha posat el focus en la gestió comunicativa d'aquest moment important.
Aquest dilluns, la filla petita dels reis va començar oficialment els seus estudis a Forward College. Un esdeveniment que havia de marcar l'inici d'una etapa il·lusionant ha derivat en un debat públic inesperat. Què hi ha darrere d'aquest silenci que tants comentaris està provocant?
Creix la inquietud pel silenci de Casa Reial en l'inici de la infanta Sofia
L'inici de Sofia a Forward College marca un nou capítol en la història acadèmica de la Família Reial. El 2021,la princesa Leonor va marxar a Gal·les per estudiar Batxillerat, i aleshores la Zarzuela va difondre imatges que mostraven tant el comiat familiar com l'arribada al seu nou col·legi. Aquell gest va ser interpretat com un signe de transparència i proximitat.
En aquesta ocasió, però, l'escenari ha estat diferent. La infanta Sofia, de 18 anys, ha començat el primer dels tres cursos de la seva carrera de Ciències Polítiques i Relacions Internacionals, que la portarà per Lisboa, París i Berlín. La decisió de no difondre fotografies des de Casa Reial ha generat desconcert, sobretot entre qui recorda els precedents amb Leonor.
Segons fonts properes a la institució, la reina Letícia estaria molt preocupada pel que ha passat amb la infanta Sofia a Forward College. El motiu és clar: mentre que el centre universitari difonia fotos i vídeos dels estudiants, la Zarzuela va optar pel silenci absolut, una estratègia que ha generat crítiques a les xarxes socials.
En aquestes fotos s'hi veia la Sofia somrient, integrada en les dinàmiques de benvinguda. A més, anava vestida de manera senzilla, amb un estil d'acord amb l'ambient universitari. Aquestes imatges van confirmar el que sempre han buscat els reis per a les seves filles: que visquin les seves etapes educatives amb normalitat, com una més.
Tanmateix, el fet que no existís un gest oficial des de Casa Reial va obrir un debat. Alguns van interpretar la decisió com un encert, un blindatge conscient per protegir la intimitat de la Sofia. Altres, en canvi, ho van veure com un error que projecta opacitat.
A més, les comparacions amb Leonor han estat inevitables, ja que el 2021, el comiat de la princesa rumb a Gal·les va ser documentat amb imatges oficials. Ara, l'absència d'aquestes fotografies ha estat interpretada per molts com un error de l'equip de comunicació de Casa Reial.
Un silenci institucional que preocupa la reina Letícia
A Portugal, l'arribada de la Sofia no ha passat desapercebuda. Cadenes de televisió i premsa escrita li han dedicat titulars, destacant la seva nova residència i la importància dels seus estudis internacionals. L'eco ha estat tan fort que, inevitablement, ha repercutit a Espanya, on el debat s'ha barrejat amb la crítica al nou equip de comunicació de la Zarzuela.
Per a la reina Letícia, l'assumpte no és menor. La gestió de la imatge de les seves filles influeix directament en la percepció pública de la institució. Sap que és primordial documentar les seves experiències a l'estranger i en la seva etapa formativa, per la qual cosa l'absència d'imatges podria inquietar-la.
No obstant això, també cal tenir en compte la possibilitat que l'absència d'imatges pugui ser un gest de protecció per part de la mateixa reina Letícia. Queda per veure si en les pròximes setmanes hi haurà un canvi de rumb. De moment, el cert és que l'inici acadèmic de la infanta Sofia ha deixat una ombra de preocupació a la Zarzuela.