Las recetas de Ada Parellada con la fruta que triunfa en Instagram

El verano siempre invita a renovar la mesa, y este año hay una fruta que está conquistando tanto los platos como las redes sociales. Si antes la sandía era solo protagonista de postres y meriendas, ahora se convierte en el ingrediente estrella de las ensaladas más trendy de Instagram. La chef Ada Parellada ha irrumpido proponiendo tres recetas veraniegas que han logrado captar la atención tanto de los aficionados a la cocina como de los amantes del postureo "foodie".

La propuesta frutera de Ada Parellada

El detonante ha sido una publicación reciente en la cuenta oficial de Catalunya Ràdio. Ada Parellada, reconocida chef y divulgadora gastronómica, lanza un reto a quienes están cansados de las mismas ensaladas de siempre. Su propuesta no es casual, puesto que la sandía ha invadido Instagram, y los influencers no dejan de compartir platos que combinan su dulzor refrescante. Parellada no solo ofrece recetas, sino que da trucos de chef para evitar el error más común; que la sandía inunde la ensalada de agua y arruine la textura final.

En el vídeo compartido en redes, la chef recomienda dejar la sandía en un colador para que pierda parte de su líquido y así potenciar el sabor y la presentación. El toque maestro lo pone el queso feta o cualquier queso fuerte de oveja, logrando un contraste que ha enamorado a quienes ya han probado la combinación. El resultado es una ensalada visual, fresca y con ese toque fotogénico perfecto para triunfar en stories y reels.

Creatividad veraniega, el sello Parellada

La repercusión ha sido inmediata. Usuarios de todas las edades han empezado a compartir sus propias versiones de la ensalada de sandía, añadiendo variantes como nueces o pepino. Las reacciones no se han hecho esperar. Desde nutricionistas que alaban la combinación de hidratación y proteína, hasta fans que piden nuevas ideas a Ada Parellada para seguir sorprendiendo a sus invitados.

La chef ha continuado su apuesta por la creatividad, proponiendo en otras emisiones ensaladas con melón, transformando el clásico “melón con jamón” en un sofisticado tartar. También ha jugado con frutas de hueso como el melocotón y la nectarina, que recomienda dorar a la sartén y combinar con rúcula, nueces, semillas de calabaza y burrata. Siempre con ese punto divertido y sin perder el rigor que caracteriza sus intervenciones.

Una tendencia que va más allá de la moda

La fiebre de la sandía en las ensaladas ha traspasado las redes para instalarse en la cocina real de muchas familias. Las propuestas de Ada Parellada suman frescura, color y salud a la mesa, con un guiño constante al espectáculo visual. Además, la combinación de ingredientes permite adaptar cada plato a los gustos de cada casa, haciendo que innovar sea accesible para todos.