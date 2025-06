Surt a la llum tota la veritat sobre Kate Middleton: Res no és el que sembla

La setmana passada, les alarmes van saltar a la premsa rosa. S'esperava que Kate Middleton, juntament amb el príncep Guillem, reaparegués a Royal Ascot, un esdeveniment tradicional britànic, envoltada de glamur i cartells socials. Tanmateix, el seu nom va desaparèixer de la llista oficial només unes hores abans de l'esdeveniment.

El que realment va passar a Ascot

Inicialment, diversos mitjans van incloure Kate a la comitiva del segon carruatge, juntament amb Carles III i Camila. Però minuts abans de la sortida, aquell nom va desaparèixer. El príncep Guillem, que tenia previst acompanyar-la i participar en el lliurament de premis, va haver de viatjar sol al primer carruatge.

Lluny de tractar-se d'una retirada sobtada, des de Kensington es va apuntar a un simple “error de comunicació”. L'organització havia publicat una llista sense haver rebut confirmació oficial del palau. En realitat, mai no es va confirmar l'assistència de Kate i aquesta es reservava precisament per preservar la seva salut després del tractament contra el càncer.

| Divinity

Recuperació, priorització i acompanyament familiar

Kate Middleton, de quaranta-tres anys, va anunciar el març de 2024 que el seu càncer estava en remissió i ha reprès la vida pública de manera gradual. Al juny va participar en actes com el Trooping the Colour i l'Orde de la Garrotera, decidida a dosificar la seva agenda amb prudència.

A més, va comptar amb el suport proper de la seva mare, Carole, i de la seva cunyada, cosa que indica que no hi havia inquietud general en el seu entorn pel fet de no assistir a Ascot.

Contrast amb els rumors

Des del Palau es va insistir que no hi havia cap emergència. Segons fonts internes, la retirada del seu nom va ser una correcció d'última hora —no una decisió dràstica per problemes de salut—, sinó part del procés de prioritzar el seu benestar.

| América TV

Això ha posat en evidència un capítol més en l'estratègia de comunicació reial: menys informació, però més controlada. Justament, aquesta política va ser criticada al març per una fotografia retocada que va generar més confusió que claredat.

Discreció per damunt del protagonisme

La manera de procedir de Kate i Guillem reforça el missatge que el seu ex portaveu, Jason Knauf, ja va traslladar a la premsa. No cerquen notorietat, sinó exercir la seva funció per convicció i no per fama.

Un exemple d'aquesta discreció és la felicitació d'aniversari a Guillem el 21 de juny, amb una foto casolana de la seva mascota Orla i un missatge tendre cap al seu marit i fills que va passar desapercebut entre els grans titulars.

| XCatalunya, @princeandprincessofwales

Lluny de les precipitacions

Darrere de l'absència de Kate a Ascot no hi va haver drama, sinó simple estratègia: un malentès amb l'organització i una decisió conscient orientada a la seva recuperació. Aquest episodi reforça el seu enfocament centrat en tornar al centre de la vida pública al seu ritme, sense precipitar-se

Resta per veure si apareixerà en el que queda d'Ascot o si seguirà marcant les seves pròpies pautes en la seva agenda oficial. Amb el seu retorn gradual, Kate Middleton continua construint un relat de fortalesa i prudència