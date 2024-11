El Lamborghini de Shakira pot ser teu: Els requisits que has de complir

Últimament, Shakira ha copat titulars per la seva mediàtica ruptura amb Gerard Piqué, però ara sembla haver passat pàgina completament. Enfocada a la seva vida a Miami i a la seva carrera musical, la colombiana torna a ser notícia, aquesta vegada per un gest generós. Shakira ha anunciat que regalarà la seva Lamborghini Urus morat, un cotxe que representa una etapa important de la seva vida.

L'artista va decidir mudar-se als Estats Units després de la separació i rellançar la seva carrera des de Miami. Allí ha rebut l'afecte del públic nord-americà, i per tornar-los aquest suport, ha llançat una sorprenent iniciativa. Shakira regalarà el seu impressionant Lamborghini Urus, un vehicle que, a més a més del seu espectacular disseny, té un gran valor sentimental per a ella.

A través d'un comunicat al compte d'Instagram, Shakira va explicar que el cotxe va ser un regal personal a l'inici de la seva etapa com a soltera. "En aquest carro vaig viure moments difícils i alegres, vaig reflexionar, vaig reunir forces, vaig cantar amb els meus fills i vaig celebrar l'amistat", va compartir la cantant. A més, va confessar que el va comprar per mimar-se a si mateixa en un moment complicat de la seva vida.

Tot i això, Shakira ha assegurat que ha arribat a una important conclusió: "Aviat vaig descobrir que l'únic que ens ajuda són els vincles humans". És per això que ara ha decidit desprendre's del vehicle i regalar-lo a algú que ho valori tant com ella ho ha fet.

Els requisits per participar

El Lamborghini Urus morat no serà venut ni subhastat, sinó regalat a través d'un sorteig en què qualsevol resident dels Estats Units major de 18 anys pot participar. Segons les regles oficials, no cal fer cap compra per optar al premi. La inscripció està oberta fins al 29 de novembre de 2024, i el guanyador serà anunciat en viu al programa Desperta América el proper 6 de desembre.

Per participar-hi, els interessats han de visitar la web elcarrodeshakira.com, on trobaran totes les instruccions detallades. A l'anunci, Shakira va destacar que la seva intenció és tornar l'afecte rebut per part dels seus seguidors en aquest nou capítol de la seva vida.

El Lamborghini Urus que Shakira regala no és qualsevol cotxe. Aquest model es caracteritza per ser un dels SUV més potents i exclusius del mercat. Amb un disseny en color morat i detalls interiors de verd llima, el vehicle és una peça única que reflecteix l'estil audaç de l'artista. Equipat amb un motor V8 biturbo, aquest cotxe aconsegueix una velocitat màxima de 305 km/h, convertint-se en un dels models més cobejats de la marca.

A més de la seva potència i exclusivitat, l'Urus és conegut per combinar el luxe i la funcionalitat, ideal tant per a la ciutat com per a llargs viatges. No és estrany que Shakira hagi compartit moments tan importants a bord d'aquest cotxe espectacular.