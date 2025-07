El plat de Carme Ruscalleda a Instagram que tothom desitja tastar

per Duna Costa

Una onada d'admiració s'ha desfermat entre els gurmets després de descobrir la darrera creació culinària protagonitzada per la cèlebre xef catalana Carme Ruscalleda. Publicat pel restaurant Moments, el post a Instagram presenta un plat de “lloritos” acompanyats d'una salsa pebrescu que ha captat l'atenció de milers.

Un plat que creix en popularitat

Al seu compte d'Instagram, Moments descriu els "lloritos" com “un tresor estiuenc, realçat per la fresca i vibrant salsa pebrescu. Aquesta presentació evoca els sabors mediterranis autòctons de Catalunya, mentre que el format li dona un aire sofisticat propi d'una cuina d'estrella Michelin.

El post apareix en el context de la renovació del menú d'estiu de Moments, que cada any introdueix ingredients de temporada amb tècnica refinada. La publicació, difosa fa tot just una setmana, suma nombroses interaccions per la seva elegància visual i la narrativa evocadora d'un estiu gastronòmic.

Trajectòria i rellevància del restaurant

Moments és el restaurant situat al passeig de Gràcia, creat per la col·laboració de Carme Ruscalleda i el seu fill Raül Balam. Des de 2013 compta amb dues estrelles Michelin, i el 2016 van adoptar menús temàtics que es renoven periòdicament. Carme aporta la seva experiència com a xef amb set estrelles Michelin en total, sent l'única dona al món amb aquest registre.

Tot i que ja no està al comandament directe del dia a dia, continua participant activament en la creació de menús com a assessora gastronòmica. El seu fill, Raül Balam, dirigeix la cuina i junts mantenen un estil elevat, sobri i profundament vinculat a la tradició catalana.

Sabor i tradició a cada mos

Els seguidors destaquen la combinació cromàtica del plat, i molts pregunten als comentaris per una reproducció casolana de la recepta. Aquesta curiositat ha portat a especular sobre possibles receptes per part de la mateixa xef o el restaurant.

Els lloritos són mol·luscs petits, típics de la Mediterrània, cuinats aquí amb un arrebossat lleuger o presentació al natural sobre salsa pebrescu. Aquesta salsa tradicional catalana s'elabora amb pebrot verd, allioli, picant just, creant així una combinació austera però impactant. Així doncs, el plat reflecteix la filosofia de Ruscalleda: producte local, tractament acurat i resultats elegants.

D'on surt la frescor del plat?

La salsa pebrescu, que acompanya plats marins i de peix, realça el sabor sense amagar-lo. En aquest cas, aporta frescor i un punt vibrant que converteix una recepta senzilla en una experiència gastronòmica memorable. La cobertura visual, el prestigi de Moments i l'aura de Carme Ruscalleda han creat un halo ambiciós al voltant d'aquests "lloritos".

A més, s'emmarquen dins el menú de temporada dissenyat per ressaltar la gastronomia catalana amb matisos contemporanis. L'atractiu és doble: autenticitat local i tècnica d'alta cuina. L'interès ja ha generat expectació per saber si Moments ampliarà detalls sobre el plat o llançarà edicions limitades del menú.