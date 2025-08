Rebregada de Jordi Eroles al diari Ara: 'El català...'

per Pol Nadal

Agraïments a Jordi Eroles després de la seva publicació a la xarxa social X. El periodista de TV3 ha qüestionat un article desafortunat del diari Ara que explica com els catalans poden fer atractiu el català. "10 trucs per mantenir el català amb gràcia". Sí, sí, ho heu llegit bé. Es veu que s'ha de ser graciós per fer atractiva la llengua.

L'opinió de Jordi Eroles és compartida per molts usuaris d'aquesta xarxa social. El corresponsal al Parlament i a altres punts del país, ha reivindicat la necessitat d'aprendre la llengua pròpia de Catalunya. O, més ben dit, l'obligació d'aprendre aquest idioma. "Vull que m'atenguin en català", ha expressat.

El castellà, el francès, l'anglès, l'alemany, l'italià i el portuguès no necessiten ser llengües simpàtiques. Els seus parlants no necessiten ser graciosos perquè a les persones que aterren al seu territori els sigui més fàcil aprendre la llengua. La situació de Catalunya només passa a Catalunya.

| ACN, XCatalunya

"Quina desgràcia, tot plegat. El català no s’ha de mantenir amb gràcia, s’ha d mantenir pq és la llengua pròpia del país, Catalunya. És la meva llengua i tinc tot el dret a parlar-la i a q m’entenguin i m’atenguin en català. El català ha d ser útil i x tant necessari x viure aquí", ha explicat Eroles en una piulada que ha sigut aplaudida i compartida.

"Exacte! I cal anar 1 pas +enllà. El 1r pas és, però per guanyar ús social cal fer que l'altre també ens parli en català. Ja sigui animant a parlar-lo o exigint-lo si és requisit a la seva feina. Només fent imprescindible el català aconseguirem remuntar la situació.", ha dit un usuari, seguidor del periodista.

"El diari ARA és la cosa més botiflera que ha parit mare. Em sap greu per algun col·laborador, però és cosa seva netejar el seu nom. Recordeu l’anunci de les vies del tren. Ja ensenyaven la poteta".

Llengua catalana, la nostra llengua

La llengua catalana és una llengua romànica que es parla principalment als Països Catalans. Això inclou Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, una part d’Aragó (la Franja de Ponent), la ciutat de l’Alguer (a l’illa de Sardenya, Itàlia), i a la Catalunya Nord. També es parla en petits nuclis de la comarca del Carxe (Múrcia).

| TV3

Quants parlants té el català?

Segons els darrers estudis i dades de la Direcció General de Política Lingüística i altres organismes, el català compta amb uns 10 milions de parlants que entenen la llengua. El grau de coneixement del català és alt a la majoria del territori on és oficial, encara que l’ús social pot variar molt segons la zona.

On és oficial el català?

El català és llengua oficial, juntament amb el castellà, a Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià, i a la ciutat de l’Alguer. A la Franja de Ponent i a la Catalunya Nord (França), tot i tenir presència social, no és llengua oficial. El seu reconeixement legal i institucional depèn, per tant, de cada territori.

Característiques de la llengua

El català té una rica tradició literària que s’inicia a l’edat mitjana, amb autors com Ramon Llull, Ausiàs March o Joanot Martorell, i continua fins als nostres dies. Té diverses variants dialectals, principalment el català oriental (parlat a Catalunya, Illes Balears i Rosselló) i el català occidental (parlat al País Valencià, Franja d’Aragó i Andorra).