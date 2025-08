Jordi Eroles (56 anys) contra la surrealista decisió de TV3 als informatius

La primera emissió de TV3 va ser el dia 10 de setembre de 1983. Un dia abans de la Diada Nacional. Eren altres èpoques. El nacionalisme moderat, però nacionalisme, de Jordi Pujol, va buscar una data clau per donar un missatge al país. La Televisió de Catalunya naixia com a eina d’immersió lingüística i de cohesió social. Per difondre la llengua i perquè aquells que arribaven al nostre país l’aprenguessin. Quatre dècades després és clar que no ha funcionat

Cada vegada hi ha més continguts en castellà. També hi ha menys continguts propis, amb actors i actrius nacionals. La direcció prefereix comprar productes externs i traduir-los (malament) al català. Entrevistes en castellà sense utilitzar traducció simultània, tot i que l’interlocutor conegués la nostra llengua... És un seguit de decisions equivocades que ha acabat enfonsant la reputació de 'La Nostra'.

Per si no n’hi hagués prou, ara hem conegut un altre exemple de mala gestió. Resulta que, a partir d’ara, els periodistes que cobreixin informacions a l’exterior, ja no signaran la seva crònica com estàvem acostumats. Per exemple: "Jordi Eroles, TV3, Parlament de Catalunya".

Ha estat el mateix Jordi Eroles qui s’ha queixat a les xarxes socials. Ha publicat un tuit que s’ha fet viral en què qüestiona aquest gir

Els usuaris de Twitter se sumen a les crítiques

Els seus seguidors han mostrat el seu suport i han criticat aquest canvi de postura. Acabar les informacions amb "Abraham Orriols, TV3, Mataró", per exemple, és part de la idiosincràsia de TV3.

Què diran els periodistes a partir d’ara? "Sembla que haurem de dir 3Cat en lloc de TV3, segons s’explica a la informació que afegeixo", ha dit Eroles.

Jordi Eroles, un referent a TV3

Jordi Eroles és un periodista català amb una sòlida trajectòria de més de tres dècades en mitjans públics. Sempre vinculat a TV3 i a la comunicació institucional de la Generalitat de Catalunya. Nascut a Vilanova i la Geltrú, es va llicenciar en Ciències de la Informació a la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 1992.

Va començar la seva carrera professional a Catalunya Ràdio com a redactor a l’àrea d’esports i també va exercir com a corresponsal del diari Avui a la comarca del Garraf.

Aquell mateix any, va fer el salt a la televisió pública, incorporant-se a la redacció de TV3. En els seus primers anys va dur a terme tasques de guionització i cobertura informativa. L'any 1996 va superar unes oposicions que li van permetre consolidar la seva presència a la cadena.

Al llarg dels anys es va convertir en una figura reconeixible del canal, especialment per la seva tasca com a presentador de l’informatiu Vespre 3/24. Ho va fer durant una dècada. Paral·lelament, va fer cobertures com a reporter de carrer i va desenvolupar un estil propi com a cronista polític

Durant bona part de la seva carrera es va especialitzar en informació política, sent redactor de l’àrea de política dels Informatius de TV3. Va informar habitualment sobre l’activitat del Parlament de Catalunya, les eleccions autonòmiques i generals, i les decisions del Govern.

També va ser corresponsal en delegacions de TV3 a Madrid i a Euskadi, on va cobrir assumptes com la dissolució d’ETA i processos electorals clau a Galícia i el País Basc.

L’abril de 2022, Eroles va decidir fer un pas cap a l’administració pública. Va deixar temporalment TV3 per assumir el càrrec de cap de comunicació a la Conselleria d’Acció Exterior del Govern de la Generalitat. La seva tasca consistia a millorar la imatge de Catalunya a l’àmbit internacional i coordinar l’estratègia comunicativa del departament.

Aquesta etapa institucional va ser breu, ja que després de la sortida del partit Junts de l’Executiu català, va tornar al seu lloc a TV3. Tot i que va tornar com a redactor de política, la seva presència en pantalla ha estat molt menor des de llavors.