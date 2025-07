El rap de l'Albert, mític concursant d'Atrapa'm si pots de TV3

Atrapa'm si pots és un dels programes més estimats i més seguits de TV3. El concurs, presentat per Llucià Ferrer, s'emet cada tarda a la Televisió de Catalunya, abans del Telenotícies Vespre i després de 'La Selva'. Des de fa unes setmanes, la programació ha canviat i els espectadors no poden veure el programa d'Helena Garcia Melero ni tampoc 'Està Passant'.

Amb aquesta graella més reduïda, agafa força el concurs de preguntes amb el qual els participants poden guanyar molts diners. Hi ha molt nivell al programa. Nivell a l'hora de contestar preguntes, però també nivell a l'hora d'explorar altres qualitats. Ho ha demostrat cantant una cançó de rap improvisada i creada per ell.

Què diu la lletra?

Doncs jo el que vull dir-te és que jo no em puc queixar, i menys ara, que vinc a concursar. Començarem primer prement un polsador. Cal anar amb compte, si vols ser el millor.

Després, 5 opcions amb 4 preguntes. Ves amb compte, Albert, no les caguis totes juntes. Què podeu dir-me dels regals enverinats? Doncs que els punyeteros són molt reconsegrats.

Ara estic tranquil, estic al blanc i negre, però no puc refiar-me que això té molt de pebre. Ho he aconseguit, arribo a les escales, i la pròpia il·lusió és la que em dóna ales. I al minut final, quan ja ho has fet tot, què és el que t'espera? T'espera el pot.





A veure, bons amics, no us sembli això un nyap. Doncs és amb tot el cor que us ofereixo aquest rap. És que no sé què dir.

'Atrapa'm si pots'

'Atrapa'm si pots' és un dels concursos més emblemàtics de les tardes de TV3, presentat amb gran carisma per Llucià Ferrer. Aquest programa, que s'emet de dilluns a divendres de 19 a 20 h, és un quiz-show basat en el format català de preguntes i respostes de cultura general, seguint les petjades del seu homòleg en altres comunitats autònomes, “Atrápame si puedes”.

Cada dia, cinc concursants s'enfronten en diferents proves que combinen rapidesa mental, coneixements i una dosi de tensió, tot sota l'atenta mirada i l'agilitat de Ferrer com a conductor.

El presentador, Llucià Ferrer, és un periodista i locutor de Manlleu nascut el 1978, conegut a Catalunya per la seva extensa trajectòria en mitjans de comunicació. Després de passar per programes tan diversos com On vols anar a parar?, o Virus, des de 2018 està al capdavant d'Atrapa'm si pots, consolidant-se com un dels rostres més estimats del canal.

Ell mateix ha confessat sentir-se com "un peix a l'aigua" en aquest tipus de formats, malgrat el ritme frenètic de gravacions que pot portar-lo a gravar fins a cinc episodis en un mateix dia.

L'èxit del programa es reflecteix en la fidelitat de l'audiència, que es manté al voltant del 20 % de share, amb xifres properes als 239.000 espectadors diaris. Darrerament, 'Atrapa'm si pots' ha batut rècords a la televisió catalana, aconseguint el pot més alt de la història del concurs, que ha arribat a superar els 200.000 €, i fins i tot ha sobrepassat la xifra dels 241.000 €.

L'expectació per veure qui serà el concursant capaç d'endur-se aquest espectacular premi ha convertit el programa en tema de conversa habitual i en notícia destacada als mitjans de comunicació.

La mecànica del concurs es divideix en diverses fases. En la primera, els concursants responen preguntes ràpides contra rellotge, cosa que dona pas a les primeres eliminacions. Les següents rondes es resolen per punts i polsadors, augmentant l'emoció a mesura que avança el programa.

Finalment, el concursant que aconsegueix superar tots els seus rivals accedeix al "Minut Final", on ha de respondre correctament cinc preguntes en un minut per endur-se el pot acumulat. Si no aconsegueix encertar-les totes, sempre hi ha un premi de consolació.

El format, tot i mantenir els trets d'identitat originals com la famosa "escala" i el tram final de màxima tensió, ha sabut adaptar-se als nous temps amb elements visuals i musicals actualitzats, cosa que contribueix al fet que el programa segueixi sent àgil i entretingut.