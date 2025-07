El rap de Albert, mítico concursante de Atrapa'm si pots de TV3

Atrapa'm si pots es uno de los programas más queridos y más seguidos de TV3. El concurso, presentado por Llucià Ferrer, se emite todas las tardes en la Televisió de Catalunya, antes del Telenotícies Vespre y después de 'La Selva'. Desde hace unas semanas, la programación ha cambiado y los espectadores no pueden ver el programa de Helena Garcia Melero ni tampoco 'Està Passant'.

Con esta parrilla más reducida, toma fuerza el concurso de preguntas con el que los participantes pueden ganar mucho dinero. Hay mucho nivel en el programa. Nivel a la hora de contestar preguntas, pero también nivel a la hora de explorar otras cualidades. Lo ha demostrado cantando una canción de rap improvisada y creada por él.

¿Qué dice la letra?

"Pues yo el que quiero decirte es que yo no me puedo quejar, y menos ahora, que vengo a concursar. Empezaremos primero pulsando un pulsador. Hay que tener cuidado, si quieres ser el mejor".

"Después, 5 opciones con 4 preguntas. Ten cuidado, Albert, no las cagues todas juntas. Qué podéis decirme de los regalos envenenados? Pues que los puñeteros son muy reconcentraos."



"Ahora estoy tranquilo, estoy al blanco y negro, pero no puedo refinarme que esto tiene mucho de pimienta. Lo he conseguido, llego a las escalas, y la propia ilusión es la que me da alas. Y en el minuto final, cuando ya lo has hecho todo, ¿qué es el que te espera? Te espera el bote.





A ver, buenos amigos, no os parezca esto una chapuza. Pues es con todo el corazón que os ofrezco este rape. Es que no sé qué decir, termina el presentador".

'Atrapa'm si pots'

'Atrapa’m si pots' es uno de los concursos más emblemáticos de las tardes de TV3, presentado con gran carisma por Llucià Ferrer. Este programa, que se emite de lunes a viernes de 19 a 20 h, es un quiz-show basado en el formato catalán de preguntas y respuestas de cultura general, siguiendo la estela de su homólogo en otras comunidades autónomas, “Atrápame si puedes”.

Cada día, cinco concursantes se enfrentan en distintas pruebas que combinan rapidez mental, conocimientos y una dosis de tensión, todo bajo la atenta mirada y la agilidad de Ferrer como conductor.

El presentador, Llucià Ferrer, es un periodista y locutor de Manlleu nacido en 1978, conocido en Catalunya por su extensa trayectoria en medios de comunicación. Tras pasar por programas tan diversos como On vols anar a parar?, o Virus, desde 2018 está al frente de Atrapa’m si pots, consolidándose como uno de los rostros más queridos del canal.

Él mismo ha confesado sentirse como “un pez en el agua” en este tipo de formatos, a pesar del ritmo frenético de grabaciones que puede llevarle a grabar hasta cinco episodios en un mismo día.

El éxito del programa se refleja en la fidelidad de la audiencia, que se mantiene en torno al 20 % de share, con cifras cercanas a los 239.000 espectadores diarios. En los últimos tiempos, 'Atrapa’m si pots' ha batido récords en la televisión catalana, logrando el bote más alto de la historia del concurso, que ha llegado a superar los 200.000 €, e incluso ha rebasado la cifra de los 241.000 €.

La expectación por ver quién será el concursante capaz de llevarse este espectacular premio ha convertido al programa en tema de conversación habitual y en noticia destacada en los medios de comunicación.

La mecánica del concurso se divide en varias fases. En la primera, los concursantes responden preguntas rápidas contra el reloj, lo que da pie a las primeras eliminaciones. Las siguientes rondas se resuelven por puntos y pulsadores, aumentando la emoción a medida que avanza el programa.

Finalmente, el concursante que logra superar a todos sus rivales accede al “Minut Final”, donde debe responder correctamente a cinco preguntas en un minuto para hacerse con el bote acumulado. Si no consigue acertar todas, siempre hay un premio de consolación. El formato, aunque mantiene las señas de identidad originales como la famosa “escalera” y el tramo final de máxima tensión, ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos con elementos visuales y musicales actualizados, lo que contribuye a que el programa siga siendo ágil y entretenido.