La caiguda de Leonor provoca befa a les xarxes: 'Maldestra com tots els Borbons'

Un gest tan humà com una simple ensopegada pot convertir-se en tendència. L'arribada de la princesa Leonor al port de Marín (Pontevedra), després de completar diversos mesos de formació militar a bord del Juan Sebastián de Elcano, va deixar una imatge que no va passar desapercebuda. L'hereva descendia amb pas ferm… fins que una relliscada va interrompre la seva elegància, provocant una petita ensopegada.

La seqüència de l'ensopegada i les xarxes cremen

Leonor arribava diumenge 13 de juliol al moll de Torpedos, envoltada de companys i expectació. Alguns mitjans van registrar el moment en què baixava per la passarel·la, càlida i nerviosa, i aquella pluja lleugera que humitejava l'estructura va provocar la relliscada. Tot i que l'ensopegada no va ser greu —la princesa va recuperar l'equilibri a l'instant—, el gest va ser suficient perquè es viralitzés a plataformes com X (abans Twitter), on usuaris van fer broma sobre la seva "poca habilitat" arribada.

A les xarxes no van trigar a aparèixer comentaris que la descrivien amb ironia, criticant la seva suposada poca traça "com tots els Borbons". Tanmateix, d'altres van mostrar la seva admiració per la reacció ràpida i per encaixar el contratemps amb naturalitat.

| Casa Real, XCatalunya

Un context de fons: formació naval i compromís institucional

Aquest moment va arribar al final d'una etapa acadèmica clau. La princesa ha completat set mesos de preparació militar al vaixell escola Elcano, cobrint quatre continents, amb escales a Amèrica i Europa. Ara, després de ser nomenada filla adoptiva de Marín i després de rebre la Medalla d'Or de Galícia, la jove compleix amb el protocol reial després de la seva instrucció naval.

L'acte de nomenament com a filla adoptiva es va celebrar a l'ajuntament, on Leonor va signar el llibre d'honor. En la seva dedicatòria, va ressaltar el seu vincle amb Marín i el sentiment de sentir-se “com a casa” després dels mesos embarcada.

Casa Reial calla

Les reaccions oficials no van trigar. Des de l'Armada es va restar importància al contratemps, destacant que condicions com la pluja i la marea alta solen complicar la maniobra de desembarcament. Els guardiamarines presents, propers a Leonor, van donar suport a la seva recuperació, fent notar també la seva professionalitat i serenor davant l'ensopegada.

| @CasaReal, XCatalunya

Des de Casa Reial no hi ha hagut un comunicat explícit sobre la relliscada, però sí missatges de suport per la formació de l'hereva. I a les xarxes, alguns usuaris han arribat a comparar la caiguda amb les famoses puntades que el seu avi, el rei Joan Carles, va protagonitzar en el passat, subratllant que les ensopegades reials no són noves i formen part de la seva humanitat.

Un reflex de la personalitat i l'estil de Leonor

Aquest incident menor va venir acompanyat d'altres imatges més solemnes: el discurs en gallec, la seva fermesa en rebre la Medalla d'Or de Galícia, i les desenes de persones que la van rebre cridant “Visca la princesa”. Aquesta combinació de tensió i naturalitat defineix l'estil de Leonor: compromesa, aplicada, però encara jove, amb detalls d'espontaneïtat que la connecten amb el públic.

La relliscada no resta valor a la seva trajectòria; més aviat afegeix un matís humà al relat de la seva preparació militar. Com a primogènita dels Reis, Leonor continua construint el seu camí amb disciplina, però sense pretendre la perfecció.