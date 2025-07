Cop fort per a la cantant Gisela

La nit de divendres 11 de juliol, en plena final de Tu cara me suena, la catalana Gisela Lladó va viure un dels moments més significatius de la seva trajectòria recent. Després d'una edició carregada d'emocions —amb rècords d'audiència a Espanya i a Catalunya— va arribar un cop personal per a l'artista.

Es confirma la seva separació del fotògraf José Ángel Ortega Mora, la seva parella des de 2012 i pare del seu fill Indiana, nascut fa divuit mesos. Aquell instant al plató no va ser casual. L'elecció de la cançó “Nothing Compares 2 U”, de Prince, interpretada a l'estil de P!nk per Gisela, encaixava perfectament amb un moment personal delicat.

Tant el presentador Manel Fuentes com el seu company de jurat, Àngel Llàcer, van subratllar el component emocional del tema: “Té una càrrega sentimental… si no em traeix l'emoció…” va dir Fuentes, i l'emoció es va apoderar de la cantant.

| TV3, XCatalunya

La separació: senyals després del directe

A la mateixa hora del directe, alguns mitjans de comunicació van començar a explicar en exclusiva que Gisela i José Ángel haurien decidit donar per acabada la relació. Un senyal clar: el fotògraf ha esborrat del seu Instagram totes les publicacions amb Gisela, mantenint únicament aquelles en què apareix amb el petit Indiana.

Així mateix, el silenci de José, que va declinar fer declaracions i va demanar “comprensió” sense afegir detalls, reforça la discreció amb què tots dos afronten aquest moment difícil.

D'origen discret a una vida familiar consolidada

La seva història d'amor va començar el 2012. Tot i no estar constantment a les xarxes, José Ángel sempre va ser el pilar de Gisela, donant-li suport en moments durs com la mort del seu pare, o durant l'embaràs. Al seu Instagram, ella el definia com a generós i familiar; ell l'acompanyava a cada pas, sense buscar protagonisme.

La parella va triar viure el seu embaràs i naixement amb discreció, però van compartir la seva felicitat amb seguidors i premsa especialitzada, mostrant la complicitat d'una parella que aspirava a una família sòlida.

| YouTube, @giselaoficial, Canva de cloverlittleworld

Per què ara?

És inevitable associar aquesta ruptura a la intensa experiència que ha suposat TCMS per a Gisela. Al plató, l'artista va reconèixer que el concurs ha estat un “salvavides” per superar assumptes personals. Però també que rebrotaven sentiments guardats, especialment en cantar temes tan íntims com el triat per a la final.

Tanmateix, sense declaracions oficials, tot es basa en els senyals entre línies: l'emoció evident, les absències a les xarxes, i la neutralitat del seu entorn. Fonts properes al programa coincideixen que “no és una elecció a l'atzar”, sinó un reflex viu que travessa Gisela.

Quin camí seguiran els protagonistes?

Tot i que segueix sense haver-hi confirmació oficial, diversos experts en premsa rosa coincideixen que és una separació madura: continuen compartint la custòdia d'Indiana i, segons algunes fonts, mantenen una relació cordial pel petit. Tampoc s'han detectat publicacions de retret o gestos dramàtics: altes dosis de discreció i respecte mutu semblen haver imperat en el seu camí fins aquí.

I ara què?

Gisela tanca aquest capítol amb un cop emocional, però també ajudada per un entorn que sap el que val: tant la seva família com l'equip de Gestmusic han mostrat discreta proximitat. Com afrontarà aquesta etapa vital? Es recolzarà en la música, en projectes nous, o fins i tot en la maternitat?

Només el temps ho dirà. Però el que sí que queda clar és que l'audiència i els mitjans seguiran atents. Gisela ha demostrat en aquesta edició de TCMS que, fins i tot en l'adversitat, la seva veu i la seva ànima arriben als espectadors. I això, al cor de l'espectacle, és or.