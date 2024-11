Quim Masferrer y una señora sentencian a Ramon Pellicer en el Foraster: 'No está...'

El Foraster ha empezado nueva temporada y lo ha hecho en Sant Pol de Mar. Quim Masferrer ha visitado esta localidad del Maresme para conocer más buena gente. El actor y humorista de Sant Feliu de Buixelleu ha recorrido más de 50.000 quilómetros buscando nuevas experiencias. Y sigue encontrándolas. Testimonios bonitos y tiernos que emocionan a los espectadores de TV3.

Los datos de audiencia siguen siendo muy buenos pese al gran número de temporadas. El formato siempre es el mismo. Quim Masferrer siempre llega a un pueblo y conoce a diferentes personajes. Jóvenes, mayores... En Sant Pol de Mar coincidió con una señora y empezaron a hablar de los personajes de la Televisió de Catalunya.

La vecina de Sant Pol reconocía que no entiende a algunos periodistas o colaboradores cuando hablan. Sin embargo, sí que entendía al foraster. Puso un ejemplo de un profesional de la comunicación al que no entiende. Se trata de Ramon Pellicer. La señora no entiende a un periodista que lleva más de 30 años haciendo tele. Masferrer se unió a las bromas, igual que el perfil de TV3, que ha compartido el momento.

"A vostè l'entenc de tot, sembla estrany", le decía la abuela al entrevistador. TV3 se ríe de la situación y pide un logopeda para Ramon Pellicer. Los usuarios de la red social X (antigua Twitter) también se unen a las bromas y arremeten contra el periodista.

| 3Cat

"La senyora té tota la raó. En Pellicer parla un catanyolès infecte". Algunos usuarios aseguran que Pellicer no tiene un catalán correcto y dan la razón a la señora. Otros consideran que ya tiene edad de jubilarse y dar paso a las nuevas generaciones. ¿Quizás Abraham Orriols podría dejar la calle y pasarse a los platós?

Quim Masferrer, antes de El Foraster

Quim Masferrer se formó en interpretación en diferentes escuelas de arte dramático. Es conocido por ser uno de los fundadores y líderes de la compañía de teatro Teatre de Guerrilla, creada en 1998, con Fel Feixedas y Carles Xuriguera. Con esta compañía, desarrolló espectáculos de humor y sátira social que rápidamente lo convirtieron en una figura destacada en el ámbito teatral catalán. Sus obras combinaban humor crítico con mensajes reflexivos, conectando con el público de forma única.

El actor empezó a ganar notoriedad por su estilo cercano y espontáneo. Antes de El Foraster, participó en diversos proyectos, pero fue este programa el que le otorgó un reconocimiento masivo. Su habilidad para contar historias y conectar emocionalmente con los espectadores lo convirtió en uno de los presentadores más queridos de TV3.