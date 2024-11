Quim Masferrer deixa KO a l'audiència de TV3 amb un detall d''El Foraster'

per Sergi Guillén

Quim Masferrer és una de les cares més estimades de la televisió catalana. El presentador ha aconseguit connectar amb l'audiència gràcies a la seva autenticitat i proximitat. El seu programa 'El Foraster', emès per TV3, és un homenatge als pobles de Catalunya i a la gent.

Durant més de vuit temporades, Masferrer ha recorregut el territori, explicant històries de vida que emocionen i diverteixen a parts iguals. La seva habilitat per transmetre sentiments i descobrir allò extraordinari en allò quotidià ho han convertit en un referent.

El retorn més esperat

'El Foraster' torna el 25 de novembre amb una nova temporada. Aquest programa no és només un aparador per als paisatges catalans, sinó també un retrat de la seva cultura i tradicions.

Quim Masferrer, amb el camió taronja i l'estil únic, s'ha consolidat com el company ideal per explorar l'essència de Catalunya. La connexió amb els habitants de cada localitat que visita és el nucli del programa. Aquest any, Masferrer promet mantenir la qualitat que el caracteritza i sorprendre amb noves històries.

| ACN

A més de la seva tasca televisiva, Masferrer continua brillant sobre els escenaris amb la seva obra de teatre 'Bona Gent'. En aquest espectacle interactua directament amb el públic, mantenint aquest segell d'autenticitat que el defineix.

La seva habilitat per barrejar humor, tendresa i crítica social és la clau del seu èxit. 'Bona Gent' és una extensió del seu treball a 'El Foraster', on la connexió humana és el motor principal.

Un detall sorprenent sobre el programa

En una recent promoció d''El Foraster', Quim Masferrer va deixar tots bocabadats amb un detall inesperat. TV3 va llançar un vídeo en què el presentador confessava secrets de la seva vida i del seu treball al programa.

Entre les confessions més sorprenents, Masferrer va revelar que odia les camises de quadres. Aquest detall, tan característic de la seva imatge al programa, és simplement parteix del seu vestuari de rodatge. El seu amor real és pel cinturó, un objecte que l'acompanya en totes les seves aventures.

Una altra dada curiosa que va compartir va ser la seva relació amb els cementiris. Segons Masferrer, aquests llocs li transmeten pau i tranquil·litat, ajudant-lo a connectar amb les seves emocions.

La seva espontaneïtat i sinceritat van conquerir els espectadors, que no esperaven aquestes revelacions. També va confessar que mai no ha tastat les olives, un fet que va deixar molts perplexos.

A més d'aquestes anècdotes, Quim va destacar l'exigència de la seva feina a 'El Foraster'. Va confessar que durant els enregistraments no pot fer migdiada, cosa que adora fer en el seu temps lliure. Aquestes petites confessions encara ho humanitzen més i reforcen l'afecte que el públic sent per ell.

Amb la nova temporada d''El Foraster' a punt d'estrenar-se, Masferrer demostra que continua sent un mestre a emocionar i sorprendre. Els seus projectes, tant a la televisió com al teatre, consoliden el seu lloc com una de les figures més destacades del panorama cultural català. Sens dubte, Quim Masferrer seguirà deixant empremta als cors de la seva audiència.